Borsa İstanbul aralıksız 5 iş günü yükseliyor

Borsa İstanbul, aralıksız yükselişini beşinci güne taşıyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5 bin 164 puana çıktı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 187 puanı, en düşük ise 5 bin 153 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 10:52 itibarıyla yüzde 0,37 oranında yükselişle 5 bin 165 puanda hareket etti.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,05 düşüş ve yüzde 0,71 yükselişte işlem gördü.

Tüm sektör endeksleri yükselişle açılırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi teknik açıdan, 5200 ve 5250 seviyeleri direnç, 5100 ve 5050 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 5 bin 146 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.