Borsa İstanbul çalkantılı günü sert düşüşle kapattı

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Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem günü sert satışlarla tamamlandı. BIST 100 endeksi, 16 Eylül seansını önceki kapanışa göre yüzde 5,54 değer kaybıyla 13.122 puandan tamamladı.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından satış baskısıyla karşılaşan endeks, günün ilk saatlerinde yüzde 5'in üzerinde gerileyerek 13 bin puan seviyesine indi.

İlk yarıya doğru kısmi toparlanma görülse de öğleden sonra satışların yeniden hızlanmasıyla kayıp derinleşti.

Devre kesici devreye girdi

Satışların sertleşmesi üzerine Borsa İstanbul'da saat 16.04.32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklendi.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamanın ardından Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında işlemler geçici olarak durduruldu.

İşlemler saat 16.24'te yeniden başladı.

BIST 100 12.817 puanı test etti

Devre kesicinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla satış baskısı devam etti ve BIST 100'de gün içindeki kayıp yüzde 7'ye kadar ulaştı.

Endeks gün içerisinde 12.817 puanı test ederek 2 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece BIST 100 yaklaşık beş buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.

Gün içindeki sert kayıpların ardından gelen alımlarla endeks kapanışta kaybının bir bölümünü geri aldı ve günü yüzde 5,54 düşüşle 13.122 puandan tamamladı.