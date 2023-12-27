Borsa İstanbul dalgalı: Bankalar negatif ayrışıyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel piyasalarda yılın son haftasında düşük hacimli işlemler devam ederken; Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününde dalgalı bir seyirde hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise, negatif ayrışıyor.

Borsa İstanbul bir süredir düşüş eğilimli hareket ederken; pazartesi günü yaşadığı sert kaybın ardından dün toparlanma çabasında ilerlemişti. Noel tatili nedeni ile yabancı yatırımcının olmaması borsadaki baskıyı artırırken; borsaya rakip olarak görülen TL mevduat faizindeki artış da borsayı baskılayan diğer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Borsada hisse bazlı hareketler baskı yaratmaya ediyor. Uzmanlar 7400 puan seviyesinin aşılması halinde endekste yukarı eğilimin rahatlayabileceğini belirtiyor. Aşağı yönlü harekette ise, 7100 seviyesi önemli olacak.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 değer kaybıyla 7282 puandan başlarken; 7215 - 7334 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 15.44 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 7288 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,4, holding endeksi yüzde 0,54 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,36 ve yüzde 0,66 kayıpla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7200 ve 7000 puan destek, 7300 ve 7450 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 7299 puandan tamamlamıştı.