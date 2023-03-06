Borsa İstanbul değer kazancında

İSTANBUL / EKONOMİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası alınan bir dizi önlemlerle denge bulmaya çalışan Borsa İstanbul, cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası yeniden sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Meral Akşener, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Altılı Masa’ya karşı çıkarak, "Altılı Masa milletimizin kararlarını kararlarına yansıtma özelliğini kaybetmiştir. Milletimize verdiğimiz kararın arkasındayız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız" dedi ve Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na seslenerek cumhurbaşkanı adayı olmalarını istedi. Bu açıklamalar sonrası cuma günü Borsa İstanbul’da kayıp yüzde 3’ü aşarken, günü yüzde 0,93 oranında düşüşle 5 bin 212 puandan tamamladı. Bazı analistler, borsayı desteklemek amacıyla varlık fonunun 3 milyar TL'lik alım yaptığını paylaştı.

Siyasi tarafta yaşanan gelişmeler sonrası Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,61 oranında yükselişle 5 bin 244 puandan başlarken, sonrasında kazançlarını artırdı. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 295 puanı, en düşük 5 bin 221 puanı gördü. Endeks, saat 11:48 itibarıyla yüzde 1,35 oranında yükselişle 5 bin 284 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 3,34 yukarı yönlü hareket ederken, holding endeksi ise yüzde 1,84 yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyeleri direnç, 5 bin 100 puanın destek konumunda bulunuyor.

Yıl başından bu yana yatırımcısına kaybettirdi

Analistler 2023 yılını seçimden önce ve seçimden sonra olarak ikiye ayırırken, seçime kadar olan süreçte sert dalgalanmaların yaşanabileceğini, ancak genel itibarıyla yatay bir seyrin yaşanma olasılığını daha yüksek görüyor.

2022 yılını neredeyse yüzde 200'e yakın değer kazancıyla tamamlayan Borsa İstanbul, yeni yılda yatırımcısının yüzünü güldüremedi. Cuma günkü kapanış fiyatına göre baktığımızda, 2023 yılında yatırımcısına yüzde 5,39 oranında kaybettiren Borsa İstanbul, şubat ayında alınan tedbirlerin desteğiyle yatırımcısına 5,25 oranında kazandırdı.

Panik satışlarında uzak durun

Küçük yatırımcıların oluşabilecek sert hareketlerden zarar görmelerini engellemek için, panik satışlarından uzak durulması gerektiği konusunda uyaran piyasanın uzmanları; yatırım yapılacak şirketi seçerken titiz davranılmasını ve uzun vadeli yatırımların tercih edilmesinin daha doğru olacağını belirtiyor. Ayrıca, yatırım için ayrılan paranın herhangi bir kayıp durumunda hayat standardınızı değiştirecek bir duruma sebebiyet vermemesi de oldukça önemli.

Bu hafta veri gündemi yoğun

Bu hafta piyasalarda yoğun bir veri gündemi hakim olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Fed Bej Kitap raporu öne çıkacak. Yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da ve Çin'de enflasyon verileri; yurt içinde ise, sanayi üretimi ve reel efektif döviz kuru takip edilecek.