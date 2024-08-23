Borsa İstanbul duyurdu: Dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında İz Yatırım Holding, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak üzere dört hissenin paylarına 29 Eylül tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Blomberg HT'nin haberine göre açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZINV.E, RUBNS.E, SAMAT.E ve SNGYO.E payları 26/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.