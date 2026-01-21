Borsa İstanbul gümbür gümbür! 13 işlem gününün 12'sinde rekor kırdı: "12.600 desteği kritik"

Jeopolitik risklerin yükselmesiyle, küresel piyasalarda risk iştahı düşük kalırken; Borsa İstanbul küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor ve deyim yerindeyse, 'gümbür gümbür' geliyor. BIST 100 endeksi, yıl başından bu yana gerçekleşen 13 işlem gününün 12'sinde rekor kırarken; 13 bin seviyesine doğru hızla yaklaşıyor. Piyasa uzmanları, yatırımcıları kâr satışlarına karşı uyarırken; borsanın düzeltme yapmasının daha sağlıklı olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul 100 endeksi bu 13 günde yaklaşık yüzde 14,5 oranında değer kazanırken; endeksin 2025 yılı getirisi yüzde 15 civarında kalmıştı.

Borsada pozitif seyir sürüyor

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,08 puan ve yüzde 0,27 artışla 12 bin 839 puana çıktı. Endeks, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,03 kayıpla 12 bin 800 puanda işlem görüyor.

Güne başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Şu dakikalarda ise endeksler sırasıyla, yüzde 0,65 primli ve yüzde 0,12 düşüşle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 12.900 ve 13.000 puan direnç, 12.700 ve 12.600 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 12.805,81 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.914,06 puana çıkardı.

12.600 desteği kritik olacak

Destek Yatırım

2025 yılı dolar bazlı zirve seviyesi olan 12.870, dün bir kez daha test edildi ve bu seviyeden satışla karşılaştı. 12.870 ana direnç olarak izlenirken, 12.600 seviyesinde bulunan kısa vadeli ana destek öne çıktı. 12.600 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde, kısa vadeli bir düzeltme sürecinin başlaması beklenebilir.

Jeopolitik risklerin petrol arzına ilişkin yaratacağı belirsizlikler nedeniyle Tüpraş’ı, soğuk kış koşulları ile birlikte artan doğalgaz ve enerji ihtiyacı nedeniyle dağıtım sektöründe olan Naturelgaz, Enerya Enerji ve Enerjisa’yı günlük önerilerimiz arasında yer veriyoruz.

Gözler, Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmasında

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

Jeopolitik ve tarife gerilimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankasında (Fed) mevcut başkan Jerome Powell'ın ardından koltuğa kimin oturacağı merak edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada yeni başkan adayının önümüzdeki hafta Trump tarafından açıklanabileceğini belirtti.

Analistler, yeni Fed başkanının Trump'ın düşük faiz politikasını sürdürmesinin kısa vadede piyasalarda olumlu karşılanabileceğini, ancak orta ve uzun vadede bankanın bağımsızlığına yönelik endişeleri artırabileceğini ifade etti.