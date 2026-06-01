Borsa İstanbul gün ortasında pozitif seyrediyor: BIST 100 13.800 puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da yatırımcılar, bayram tatili dönüşü sonrasındaki yeni haftanın ilk yarısını alıcılı bir seyirle geride bıraktı. Önceki kapanışını 13.662,75 puandan gerçekleştiren BIST 100 endeksi, sabah seansındaki ilk işlemlerde %0,44 değer kazanarak güne 13.722,47 puandan adım atmıştı. Gün ortasına kadar devam eden dengeli alımlarla birlikte endeks, seansın bu ilk yarısında en yüksek 13.922,45 puan seviyesini test etti ve öğle saatlerinde 13.800 puan eşiğinin üzerinde kalıcı bir zemin oluşturdu. Teknik olarak günün geri kalanında 13.800 ve 13.900 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde ise 13.700 destek noktası takip ediliyor.

Büyüme verisi sonrası bankacılık ve bilişim sektörleri öncü

Piyasaların bugünkü yönü üzerinde etkili olan en önemli makroekonomik gelişme, sabah saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verileri oldu. Yılın birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda %2,5 büyümesi, piyasadaki genel iktisadi aktivite algısını canlı tuttu.

Öğle seansı verilerine göre, güne lokomotif olarak başlayan BIST Banka Endeksi (XBANK) %1,85 yükselişle 15.788,83 puana ulaşarak endeksi yukarı taşıyan ana unsur oldu. Teknoloji hisselerindeki küresel risk iştahının iç piyasaya yansımasıyla BIST Bilişim Endeksi (XBLSM) %2,82'lik bir sıçramayla 8.682,02 puandan işlem görüyor. Elektrik endeksi (XELKT) %1,93 değer kazanırken, Finansal Kiralama ve Faktoring (XFINK) endeksi ise %4,06'lık bir kayıpla öğle saatlerinde negatif ayrışmayı sürdürdü.

Küresel gündem ve şirket gelişmeleri yakından izleniyor

Dış piyasalarda, küresel yapay zeka rallisinin getirdiği yüksek risk iştahı, Orta Doğu eksenli jeopolitik riskleri dengelemeye devam ediyor. Günün geri kalanında ABD ve Avrupa'da açıklanacak olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, küresel fon akışları açısından masada olacak. İç tarafta ise kurumsal bazda öne çıkan en büyük gelişme ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 845 milyon dolar tutarındaki dev tedarik sözleşmesi oldu. Bu gelişme, özellikle savunma ve teknoloji ağırlıklı hisselerin işlem hacimlerini hareketlendirdi.