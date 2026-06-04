Borsa İstanbul gün ortasında satış baskısı altında: BIST 100 endeksi 13.823 puana geriledi

BIST 100 endeksi, işlem gününün ilk yarısında dalgalı bir seyir izliyor. Güne alıcılı bir eğilimle başlayarak seansın ilk saatlerinde gün içi en yüksek seviye olan 14.188,99 puanı test eden endeks, bu bölgede kalıcılık sağlayamadı. İlerleyen saatlerde yoğunlaşan kâr realizasyonlarının etkisiyle kazançlarını geri veren endeks, gün ortası itibarıyla dünkü kapanışına kıyasla yüzde 1,02 oranında değer kaybederek 13.823,32 puan seviyesine çekildi.

Sektörel ayrışmalar ve lokomotif hisselerdeki kar realizasyonu

Günün ilk yarısında borsa genelinde arz iştahının ağırlık kazandığı görülürken, endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan ana sektörlerdeki fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Son dönemde yükseliş trendine öncülük eden bankacılık ve holding endeksleri, gün ortasında ağırlıklı satış baskısına maruz kalıyor. Buna karşın, teknik göstergelerinde dipten dönüş sinyali veren ve seçici alımlarla desteklenen bazı sanayi ve teknoloji hisselerinin ise kayıpları sınırlamaya çalıştığı gözleniyor. Sektör bazındaki bu ayrışma, işlem hacminin de belirli likiditesi yüksek tahtalarda yoğunlaşmasına neden oluyor.

Makroekonomik veriler ve küresel piyasaların etkisi

Piyasalardaki bu volatilitede, makroekonomik takvimin yoğunluğu ve yatırımcı algısındaki değişimler belirleyici rol oynuyor. Yurt içinde açıklanan son işsizlik verilerinin ardından piyasada temkinli bir duruş öne çıkarken, küresel piyasalarda da faiz politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını baskılıyor. Endeksin güne başlarken gösterdiği alıcılı seyri koruyamamasında, teknik direnç bölgelerinin aşılamaması ve kısa vadeli pozisyonlarda kar kilitleme motivasyonu öne çıkıyor.

Teknik seviyeler ve seansın ikinci yarısına dair beklentiler

Günün ikinci yarısında yönün netleşmesi açısından kritik eşikler bulunuyor. Endekste gün içi en düşük seviye olarak test edilen 13.836 puanın hemen altında yer alan 13.800 ve 13.750 seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerin frenlenmesi açısından önemli destek konumunda. Seansın kalan kısmında bu seviyelerin üzerinde tutunma sağlanamaması durumunda satış baskısının derinleşmesi beklenebilir. Olası tepki alımlarında ise 13.950 ve psikolojik sınır olan 14.000 puan seviyeleri yeniden aşılması gereken dirençler olarak izlenecek.