Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 153,04 puan ve yüzde 1,13 azalışla 13.356,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 2,48 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,40 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 9,33 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirildi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Euro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.