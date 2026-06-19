Borsa İstanbul güne nasıl başlayacak? Dr. Nuri Sevgen’den 14.600 uyarısı

Dr. Sevgen, ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik 300 milyar dolarlık tazminat haberlerini ‘sahte’ olarak nitelendirmesi ve İsviçre’deki müzakerelerin ertelenmesiyle piyasalarda bir tedirginlik dalgasının başladığını ifade etti. Bu haber akışının ardından Asya piyasalarında, özellikle Güney Kore ve Japonya’da sert düşüşler görüldüğünü belirten Dr. Sevgen, ABD’nin ‘Juneteenth’ tatili nedeniyle kapalı olmasının bu olumsuz havayı bir miktar sınırlayabileceğini dile getirdi.

Borsa İstanbul’da ‘usta işi’ bekleyiş

Dün 14.827 puanla rekor seviyeden kapanan Borsa İstanbul için Dr. Sevgen, bugün "tatsız" bir başlangıç öngörüyor. Dr. Sevgen, dün ciddi para girişi olan ve hacimli yükselen hisselerin, haber akışı normale döndüğünde ilk toparlanacak varlıklar olacağını vurguladı. Yatırımcılara ‘Acemiler açılışı yapar, ustalar kapanışı yapar’ hatırlatmasında bulunan Dr. Sevgen, 14.600 seviyesinin üzerinde kalınmasının yükseliş trendi için kritik olduğunu belirtti.

Dolar endeksi ve altın fiyatlarında fed baskısı

Dolar endeksinin 99,5 seviyelerinden zirveye tırmandığına dikkat çeken Dr. Sevgen, bu durumun yatırımcıları riskli varlıklardan dolara yönlendirdiğini söyledi. Dr. Sevgen, Fed yetkililerinin faiz artırım olasılığını gündeme getirmesinin altın ve gümüşte bozulmaya neden olduğunu ifade ederek, ons altın için 4.000-4.100 dolar bölgesinin önemli bir destek olduğunu, ancak alım için 4.350-4.370 dolar seviyelerinin aşılması gerektiğini ekledi.

MSCI’ın şeffaflık uyarısı ve teknik düzenlemeler

MSCI’ın Türkiye’nin bilgi akışı kriterini negatife düşürmesini değerlendiren Dr. Sevgen, bu durumun 15 Haziran itibarıyla devreye giren fiziki pay senetlerine ilişkin düzenlemelerle bağlantılı olabileceğini belirtti. Dr. Sevgen, piyasadaki arzın azalmasına yönelik adımların manipülatif etki gibi algılanmış olabileceğini, ancak bu durumun önümüzdeki günlerde uygulamaların oturmasıyla düzeleceğini düşündüğünü ifade etti.

Yapay zeka ve borsacılığın geleceği

Finans dünyasındaki dijital dönüşüme de değinen Dr. Sevgen, yapay zekanın analiz süreçlerini saatlerden dakikalara indirdiğini ve geleneksel trader’lık mesleğinin yerini yazılım ve fizik mühendislerine bıraktığını söyledi. Dr. Sevgen, algoritmaların ve hızlı emir iletim sistemlerinin piyasayı domine etmeye başladığını, bu değişimi anlamanın yatırımcılar için zorunlu hale geldiğini vurguladı.