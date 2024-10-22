Borsa İstanbul güne pozitif başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,36 puan ve yüzde 0,27 artışla 8.677,75 puana çıkarken, açılış sonrasında 8.702 seviyesine kadar yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 0,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.654,39 puandan tamamladı.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.800 ve 9.000 seviyeleri direnç, 8.600 ve 8.490 puan destek konumunda bulunuyor.

Veri gündemi sakin

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.