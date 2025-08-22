  1. Ekonomim
Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 11 bin 347 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11 bin 347 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.300 ve 11.200 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda gözler Powell'da

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Yurt içinde dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak yeni güne de rekor seviyeleri gördü.

