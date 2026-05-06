Borsa tarihinde ilk kez 15.000 puanı aştı: Rekorlarla günü tamamladı

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677 puandan başlayarak rekor seviyeye ulaştı. Gün içinde de güçlü seyrini sürdüren endeks, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile yurt içinde CHP Kurultay Ceza Davası’nın 1 Temmuz’a ertelenmesinin etkisiyle yükselişini destekledi.

Tarihi zirvesini 15.043 puana taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 oranında 421,66 puan yükselişle 14.917,43 puanda rekor seviyede kapanış yaparken, işlem hacmi 304,7 milyar TL ile yine rekorla günü tamamladı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken en çok yükselen yüzde 4,91 ile spor oldu. Bankacılık endeksi günü yüzde 4,42 oranında, holding endeksi yüzde 3,08 ve sanayi endeksi de yüzde 2,06 oranında yükselişle tamamladı.

BIST 100 endeksine bağlı hisselerde 15 hisse değer kaybederken, 2 hissenin fiyatı düne göre değişmedi. 83 hisse değer kazanırken, bunların için 5 hisse tavan oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puan direnç, 14.900 ve 14.800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda risk iştahı canlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.

Jeopolitik risklerin kısa vadede tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olsa da jeopolitik azalması ve petrol fiyatlarındaki olası geri çekilmenin piyasalar açısından rahatlatıcı olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün risk iştahının korunup korunmayacağı açısından ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının seyri ve bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin belirleyici olması öngörülüyor.