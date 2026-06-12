Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde bankacılıkla coştu

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 168,57 puan ve yüzde 1,23 artışla 13.912,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile kimya petrol plastik oldu.

Açılışın ardından bankacılıktaki yükseliş güçlendi. Yüzde 6'nın üzerinde yükseliş görülen bankacılık endeksindeki pozitif seyrin etkisiyle BIST 100 endeksinde de yükseliş yüzde 2,5'e yaklaştı.

Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 düşüşle 13.743,50 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri direnç, 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

ABD-İran gerilimi azaldı

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde güne başlarken ödemeler dengesi verileri takip edildi. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin yanı sıra piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.