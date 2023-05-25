Borsa İstanbul günü yatay tamamladı

Cumhurbaşkanlığı seçimine 1 iş günü kalırken, uzmanlar yatırımcıları volatil seyre karşı uyarıyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 15,45 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4440 puana çıktı. Endeks bugün içerisinde 4404 - 4471 bandında hareket ederken; akşam saatlerinde endekste satışlar arttı; günü ise yatay seviyede tamamladı. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 0,07 oranında artışla 4427 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,44 artış kaydederken; gün içinde endeksteki yükseliş yüzde 3'e ulaştı. Bankacılık endeksi borsadan pozitif ayrışırken gün sonunda ise, yüzde 2,82 değer kazancıyla 3898 puanda hareket etti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Europower Enerji ve CW Enerji oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,03 değer kaybederek günü 4424 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda 'borç krizi' etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin negatif seyrini sürdürdüğünü belirtti. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasında düzenlenen borç limitine dair görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini dile getirdi.