Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,55 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.854,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,16 ile taş toprak, en fazla gerileyen ise yüzde 0,38 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Euro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti.