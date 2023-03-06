Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası alınan bir dizi önlemlerle denge bulmaya çalışan Borsa İstanbul, cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası yeniden sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Meral Akşener, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Altılı Masa’ya karşı çıkarak, "Altılı Masa milletimizin kararlarını kararlarına yansıtma özelliğini kaybetmiştir. Milletimize verdiğimiz kararın arkasındayız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız" dedi ve Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na seslenerek cumhurbaşkanı adayı olmalarını istedi. Bu açıklamalar sonrası cuma günü Borsa İstanbul’da kayıp yüzde 3’ü aşarken, günü yüzde 0,93 oranında düşüşle 5 bin 212 puandan tamamladı. Bazı analistler, borsayı desteklemek amacıyla varlık fonunun 3 milyar TL'lik alım yaptığını paylaştı.

Siyasi tarafta yaşanan gelişmeler sonrası Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,61 oranında yükselişle 5 bin 244 puandan başladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyeleri direnç, 5 bin 100 puanın destek konumunda bulunuyor.

Bu hafta veri gündemi yoğun

Bu hafta piyasalarda yoğun bir veri gündemi hakim olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Fed Bej Kitap raporu öne çıkacak. Yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da ve Çin'de enflasyon verileri; yurt içinde ise, sanayi üretimi ve reel efektif döviz kuru takip edilecek.