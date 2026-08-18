Borsa İstanbul iki hissenin fiili dolaşım oranını değiştirdi

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Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) paylarının fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 24, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) paylarının oranı ise yüzde 28 olarak uygulanacak.

Yeni oranlar 19 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.