Borsa İstanbul jeopolitik dalgalanmaların ve OBO formasyonunun baskısıyla geriledi

Borsa İstanbul, nisan ayında test edilen tarihi zirvelerin ardından haftanın ilk seansında küresel jeopolitik kırılganlıkların ve teknik formasyon kırılımlarının gölgesinde negatif bir seyir izledi. Önceki kapanışını 14.367,60 puandan yapan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0.24 azalışla 14.333,66 puandan başlangıç gerçekleştirdi. Günün ilerleyen saatlerinde batı ittifakı ile Tahran hattından gelen karşılıklı sert açıklamalar, pay piyasalarındaki kar satışlarını tetikledi. Seans içinde en düşük 14.050,26 puan seviyesini test eden endeks, seansın bu dilinde yüzde 1.82 oranında net bir değer kaybıyla 14.110,45 puan seviyelerinde tutunma çabasını sürdürdü.

Sektörel bazda en çok hizmetler grubu kaybettirdi

Satış baskısı endeks geneline yayılırken sektörel kırılımlarda teknoloji endeksi yüzde 0.71, mali endeks yüzde 1.46 and sanayi endeksi yüzde 1.65 oranında gerileme kaydetti. Düşüşe en sert öncülük eden grup ise yüzde 1.98’lik değer kaybıyla hizmetler endeksi oldu. Seans boyunca işlem hacminin en yüksek yoğunlaştığı hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ve bankacılık endeksinin lokomotifleri olarak sıralandı. Yatırımcıların 19 Mayıs resmi tatili öncesindeki takas takvimi değişiklikleri nedeniyle de temkinli kalmayı tercih etmesi, piyasadaki hacim dağılımını belirli hisseler üzerinde kilitledi.

Teknik görünümde Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu tamamlandı

Grafikler üzerinde çalışan teknik parametreler incelendiğinde, endekste Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonunun resmen tamamlandığı görüldü. Nisan ayında test edilen tarihi zirve 'baş' kısmını oluştururken, mayıs başındaki zayıf toparlanma çabası 'sağ omuz' yapısını kurdu. Endeksin bugün seans içi hareketlerinde 14.200 puan seviyesindeki kritik boyun çizgisini aşağı yönlü kırması, bu teknik satış sinyalini resmileştirdi ve aşağı yönlü marjı derinleştirdi. Ayrıca kısa vadeli grafiklerde 50 günlük hareketli ortalanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü keserek 'Death Cross' ölüm kesişmesi formasyonunu başlatması, yükseliş trendinin ivme kaybettiğini netleştirdi.

İndikatörlerde aşırı satım öncesi son viraj

Gelişen satış baskısına rağmen teknik analiz göstergelerinden 14 günlük RSI indikatörünün 41.78 seviyesine inmesi, henüz aşırı satım bölgesi olan 30 sınırına ulaşılamadığını ve geri çekilme alanının sürdüğünü gösterdi. Günlük periyotta MACD indikatörü ise sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede genişleyerek satıcıların piyasadaki hakimiyetini tescilledi. Bu göstergeler ışığında, endeksin anlık süreçte tutunmaya çalıştığı 14.100 psikolojik sınırının altındaki kalıcılıklarda 14.000 ve 13.950 puan seviyeleri en güçlü destek hatları vazifesi gördü. Olası yukarı yönlü tepki alımlarında ve kısa vadeli toparlanma eğilimlerinde ise sırasıyla 14.200 ve 14.300 puan sınırları direnç konumunu korudu.