Borsa İstanbul kararsız
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 4777 puandan başlarken, sonrasında kararsız bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, gün boyu negatif ve pozitif tarafta gitti geldi. Endeks, günü yüzde 0,13; bankacılık endeksi ise yüzde 1,11 kazançla tamamladı.
Borsa İstanbul, 3 işlem gününü ard arda değer kaybıyla tamamladıktan sonra, haftanın dördüncü işlem gününü pozitif tarafta tamamladı. Endeks gün içerisinde en yüksek 4831 puanı, en düşük 4750 puanı görürken; gün sonunda yüzde 0,13 oranında yükselişle 4789 puanda hareket etti.
BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4777 puana gerilemişti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 azalış kaydetti. Kapanışta ise sırasıyla, yüzde 1,11 yükselişle ve yüzde 0,80 oranında düşüşle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4750 ve 4650 seviyeleri destek, 4800 puan direnç konumunda bulunuyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4783 puandan kapatmıştı.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirtti.