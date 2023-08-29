Borsa İstanbul kayba yöneldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'un, 8000 puan üzerinde tutunma çabaları devam ederken, BIST 100 endeksi öğleden sonra kayba yöneldi. Uzmanlar, 8000 puanın üzerinde kapanışların, endeksin yönü açısından önemli olacağını belirtiyor. Yarın ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yurt içi piyasalar kapalı.

Bugünkü işlemlerde tarihi zirvesini 8013 puana taşıyan endeks, saat 16.09 itibarıyla yüzde 0,56 düşüşle 7896 puanda bulundu. En çok kayıp ulaştırma endeksinde olurken; bankacılık endeksi pozitif ayrışıyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,82 ve yüzde 0,29 primle işlem görüyor.

En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Tüpraş, Astor Enerji, Koç Holding ve Şişecam oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8200 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,92 değer kazancıyla 7941 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin CDS'i 24 ayın en düşüğünde

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin çok üzerinde faiz artışı ve küresel piyasalarda risk iştahındaki yükselişin etkisiyle Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) gerileme sürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, bugün yüzde 6'ya yakın düşüşle 376 baz puana kadar geriledi ve böylelikle Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.