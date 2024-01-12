Borsa İstanbul kayba yöneldi

Borsa İstanbul, son iki işlem gününü değer artışıyla tamamladıktan sonra, haftanın son işlem gününde negatif tarafta hareket ediyor. Bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, Moody’s'in Türkiye değerlendirmesi yakından takip edilecek. Buradan gelebilecek not artışı veya görünümde iyileşmenin piyasalar tarafından pozitif algılanması bekleniyor.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,53 değer kaybederek 7854 puana gerilerken; 7774 - 7864 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.41 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 7843 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,64 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,56 ve yüzde 0,63 gerilemeyle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7820 ve 7750 puan destek, 7910 ve 8060 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 7895 puandan tamamlamıştı.

Erkan'dan 'dezenflasyon' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), dün ABD'nin New York kentindeki JPMorgan Chase genel merkezinde ilkini gerçekleştirdiği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." dedi.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.