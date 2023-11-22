Borsa İstanbul kritik seviyenin üzerinde

Borsa İstanbul, 5 hafta aranın ardından 8000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken; yükseliş eğiliminin devamı için hem kritik hem de psikolojik seviye olan 8000 puanın üzerinde kapanışlar takio edilecek.

BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,10 artışla 8054 puandan başlarken; saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,04 primle 8050 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Endeksler, şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 0,02 ve yüzde 0,10 yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8320 seviyeleri direnç, 8000 ve 7910 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık seyrini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7946 puandan tamamlamıştı.