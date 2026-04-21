Borsa İstanbul pozitif tarafta kalmaya çalışıyor: Küresel belirsizlik sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 50,20 puan ve yüzde 0,35 artışla 14.535,11 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,73 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.522,64 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.500,00 puanı, en yüksek 14.616,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,2 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 1,54 ile spor, en fazla değer kaybeden ise yüzde 2,15 ile tekstil deri oldu.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken, 46'sı düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Sasa Polyester ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda gözler müzakerelerde

Küresel piyasalarda, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerden kaynaklı belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarında görülen olumsuz tepkileri sınırladı. Analistler, piyasaların olumsuz haberlere korkulduğu kadar kötümser tepkiler vermediğini belirtti.

Piyasaların olumsuz senaryoları fiyatlama konusunda isteksiz kaldığını ifade eden analistler, İran tarafından gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesine geriledi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.