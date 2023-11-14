Borsa İstanbul pozitife döndü

Borsa İstanbul, aralıksız 3 işlem günü değer kaybederken, yeni güne alımlarla başlasa da sonrasında negatif ve pozitif tarafta volatil bir seyir izledi. Kapanış saatine doğru ise, alımlar hızlandı ve endeks 3 günün ardından pozitif tarafa geçmiş oldu.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 değer kazanarak 7601 puandan başlarken, gün içinde 7520 - 7689 bant aralığında işlem gördü. Endeks, kapanışta yüzde 1,36 yükselişle 7671 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 1,27 ve yüzde 0,90 yükselişte bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7500 ve 7420 seviyeleri destek, 7650 ve 7770 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybıyla 7568 puandan tamamlamıştı.