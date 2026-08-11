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Borsa İstanbul üç hissenin fiili dolaşım oranını değiştirdi

Borsa İstanbul, BIST endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarını üç şirket için güncelledi. Birleşim Grup Enerji, Metgün Enerji ve Pasifik Eurasia Lojistik için belirlenen yeni oranlar 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul üç hissenin fiili dolaşım oranını değiştirdi
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Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, BIST endekslerinin hesaplanmasında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranları (FDPO) üç hisse için yeniden düzenlendi.

Yapılan güncelleme kapsamında Birleşim Grup Enerji'nin (BIGEN) fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 26, Metgün Enerji'nin (METEN) yüzde 16 ve Pasifik Eurasia Lojistik'in (PASEU) yüzde 20 olarak belirlendi.

Duyuruda yer alan bilgilere göre belirlenen yeni fiili dolaşımdaki pay oranlarının tamamı, 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla BIST endeks hesaplamalarında dikkate alınmaya başlanacak.