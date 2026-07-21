Borsa İstanbul üç hissenin fiili dolaşım oranını güncelledi

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamayla endeks hesaplamalarında esas alınan fiili dolaşımdaki pay oranlarını (FDPO) üç şirket için güncelledi.

Buna göre yeni fiili dolaşım oranları şöyle belirlendi:

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM): %29

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL): %22

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL): %37

Söz konusu değişiklikler 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren endeks hesaplamalarında geçerli olacak.

Fiili dolaşım oranı neden önemli?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin toplam payları içinde piyasada serbestçe işlem gören kısmını ifade ediyor.

Borsa İstanbul, endeks ağırlıklarını hesaplamada bu oranı dikkate aldığı için fiili dolaşımdaki pay oranındaki değişiklikler şirketlerin endeks içindeki ağırlığını etkileyebiliyor.

Bu nedenle düzenlemeler hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.