Borsa İstanbul yeni veri merkezini 1 Temmuz'da hizmete alacak

Borsa İstanbul, piyasa katılımcılarından gelen talep ve gelecek yıllara ilişkin büyüme projeksiyonları doğrultusunda inşa edilen yeni veri merkezini 1 Temmuz 2026 tarihinde devreye alacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunulduğu belirtilirken, yeni veri merkezinin de uzun yıllar piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, yeni veri merkeziyle yatırımcılara piyasalara hızlı ve güvenli erişim imkânı sunulmaya devam edilecek. Merkezde devreye alınacak kabinetler yüksek enerji ve soğutma kapasitesiyle hizmet verecek.

Borsa İstanbul, yeni veri merkezindeki kapasite artışı sayesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmetten yararlanmasının beklendiğini belirterek, bunun işlem hacimlerini olumlu etkilemesi, piyasa likiditesine katkı sağlaması ve piyasa kalitesini daha da yükseltmesinin öngörüldüğünü bildirdi.