Borsa İstanbul yeniden pozitif

Borsa İstanbul, 3 günlük kaybın ardından bugün yeniden pozitif tarafta hareket ediyor. BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,99 değer kazanarak 9100 puandan başlarken; 9089 - 9166 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.21 itibarıyla yüzde 0,97 primle 9150 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,80 primle hareket ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9200 ve 9300 puanın direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, 9000 ve 8900 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 9062 puandan tamamladı.