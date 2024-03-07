Borsa İstanbul yeniden pozitif

Borsa İstanbul, geçtiğimiz dört işlem gününü değer kaybıyla tamamlarken; haftanın dördüncü gününe pozitif tarafta başladı. Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alındığını açıkladı. Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak. Merkez Bankası'nın adımlarının özellikle borsa üzerindeki etkisi yatırımcılar tarafından yakında takip ediliyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 değer kazanarak 8797 puanda başlarken; 8797 - 8895 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.38 itibarıyla yüzde 1,73 artışla 8898 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,66 ve yüzde 1,07 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8700 ve 8600 seviyeleri destek, 8900 ve 9000 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybıyla 8744 puandan tamamlamıştı.