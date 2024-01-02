Borsa İstanbul yıla yükselişle başladı

2023 yılını yüzde 35 değer kazancıyla 7470 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni yıla yüzde 0,96 değer kazancıyla 7542 puandan başladı. 7542 - 7577 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 10.21 itibarıyla yüzde 1,43 yükselişle 7579 puandan işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,56 ve yüzde 1,09 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7350 ve 7300 puan destek, 7600 ve 7550 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazancıyla 7470 puandan tamamlamıştı.

7400 seviyesi kritik

İntegral Yatırım

BIST100 endeksi haftayı güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 7400 seviyesinin üzerinde 7470 seviyesinden tamamladı. Endeksin 7400 seviyesinin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak. Son 2 günlük yükselişle birlikte teknik göstergelerin pozitif sinyal vermeye başladığı endeks, 7400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 7600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Takip ettiğimiz ortalamaların altında hareket eden endekste risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 7400 ve 7200 seviyeleri güçlü destek bölgeleri önemini koruyor.