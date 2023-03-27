Borsa İstanbul yönünü aşağı çevirdi

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 32,81 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 5 bin 64 puana yükseldi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 74 puanı, en düşük 5 bin 1 puanı görürken, saat 12:59 itibarıyla yüzde yüzde 0,13 oranında düşüşle 5 bin 23 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,23 yükselişle ve yüzde 0,11 oranında düşüşte hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5 bin 100 ve 5 bin 200 seviyeleri direnç, 5000 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kaybederek 5 bin 31 puandan kapandı.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.