Borsa İstanbul yönünü yukarı çevirdi

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 4 bin 803 puana geriledi. Endeks sonrasında yönünü değiştirirken, gün içerisinde en yüksek 4 bin 828 puanı, en düşük 4 bin 784 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 10:16 itibarıyla yüzde 0,47 oranında yükselişle 4 bin 833 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,16 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,87 ve yüzde 0,19 oranında yükselişte.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39'la spor, en çok gerileyen yüzde 0,82'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 750 puan destek, 5000 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,73 değer kaybederek 4 bin 811 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.