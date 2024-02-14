Borsa İstanbul yükselişine ara verdi

Borsa İstanbul, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası gerilerek dün yükseliş trendine ara verirken; bugün de negatif tarafta hareket ediyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 değer kazanarak 9014 puandan başlarken; sonrasında değer kaybına yöneldi. 8950 - 9036 bant aralığında işlem gören endeks, saat 10.51 itibarıyla yüzde 0,34 kaybıyla 8963 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,06 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise, sırasıyla yüzde 0,53 düşüş ve yüzde 0,03 yükselişle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9100 ve 9200 seviyeleri direnç, 9000 ve 8900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8994 puandan tamamlamış; endeks gördüğü en yüksek seviyeyi ise 9217 puana taşımıştı.