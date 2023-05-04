Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul, dünkü işlemlerde 4311 puana kadar gerileyerek 4 Kasım 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görürken yeni güne düşüşle başladı. Endeks sonrasında primli bir seyir izlerken, gün içerisinde en yüksek 4577 puanı, en düşük 4470 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 12.34 itibarıyla yüzde 1,65 oranında yükselişle 4560 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,36 ve yüzde 1,62 oranında yükselişle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,53 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 4485 puandan kapattı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4350 seviyeleri destek, 4550 ve 4650 puan direnç bulunuyor.

Küresel piyasalarda 'Fed' etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, buna karşın Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz" şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.

Analistler, bugün gözlerin ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildiğini kaydederek, ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.