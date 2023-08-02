Borsa İstanbul zirve seviyelere yakın
Borsa İstanbul, dün gün içi zirve seviyesini 7296 puana taşırken; bugünkü işlemlerde rekor seviyelere yakın işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise negatif ayrışıyor.
Dün gün içi tarihi zirvesini yeniledikten sonra değer kaybına yönelen ve günü düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,16 yükselişle yatay pozitif başladı. BIST 100 endeksi, 7174 - 7240 bant aralığında hareket ederken; saat 11.14 itibarıyla yüzde 0,90 artışla 7230 puanda işlem gördü.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,45 düşüş ve yüzde 0,35 kazançla hareket ediyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7100 ve 7000 seviyeleri destek, 7200 ve 7300 puan direnç konumunda bulunuyor.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 azalışla 7168 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7296 puana taşımıştı.
Küresel piyasalarda belirsizlik hakim
Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.