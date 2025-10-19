Borsa İstanbul'a bir şirket daha geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu
Ecogreen Enerji Holding halka arzında 22, 23, 24 Ekim'de talep toplanacak. Hisse başına fiyat 10,40 TL olurken, şirketin borsa kodu ECOGR olacak.
Ecogreen Enerji Holding halka arzında 22, 23 ve 24 Ekim'de 3 iş günü süreyle talep toplanacak. 110 milyon lot pay satışı hedeflenen halka arzda, hisse başına fiyat 10,40 TL olacak. Şirketin borsa kodu ECOGR olacak.
Halk arza ilişkin notlar şöyle:
Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Halka Arz Fiyatı: 10,40 TL
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar
Halka Arz Büyüklüğü: 1.144.000.000 TL
Halka Arz Yöntemi: Sermaye Artırımı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 430.000.000
Halka Arz Edilecek Paylar: Sermaye Artırımı : 110.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 540.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 20,37 %
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Katılım Endeksi: Katılım Endeksine Uygun Değil