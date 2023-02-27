Borsa İstanbul'a iki yeni şirket geliyor

İSTANBUL EKONOMİ

Borsa İstanbul'da halka arzlar devam ediyor. Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma'nın halka arz çalışmalarına başlanırken, daha önce Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle iki kere halka arzı ertelenen Göknur Gıda'nın halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Tarkim Bitki Koruma'nın halka arz çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Ayrıca şirketin halka arzını Vakıf Yatırım Menkul Değerler ve Halk Yatırım Menkul Değerler gerçekleştirecek.

KAP'ta yayınlanan şirket açıklamasının detayları şöyle:

Sermayesinin %40'ı Şirketimize, %60'ı ise hakim ortağımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan iştirakimiz Tarkim Bitki Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu;

Sermaye piyasalarının sunduğu olanaklardan yararlanmak amacıyla halka arz çalışmalarına başlanmasına,

lider aracı kurumlar olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi"nin imzalanmasına karar vermiştir.

Göknur Gıda'nın talep toplama tarihleri belli oldu

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. payların halka arzına ilişkin talep toplama tarihlerinin 1-2-3 Mart 2023 olarak belirlendiği duyuruldu. Halka arz Yapı Kredi Yatırım liderliğinde gerçekleşecek.

Halka arz fiyatı 11 TL olacak

1-2-3 Mart tarihlerinde, sabit fiyat ve talep toplama yöntemiyle Göknur Gıda’nın toplam 79 milyon 250 bin TL nominal bedelli hisse senedi 11 TL fiyat üzerinden halka arz edilecek. Halka arz edilecek payların 65.000.000 TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14.250.000 TL’lik kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Halka arzda; Göknur Gıda hisselerinin yüzde 3’ü şirket çalışanlarına, yüzde 72’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Göknur Gıda'nın halka arzı, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi sonrası 8-10 Şubat'tan, 15-17 Şubat'a ertelenmiş; sonrasında da Borsa İstanbul'un işleme kapatılması sebebiyle ikinci kez ertelenmişti.