Borsa İstanbul'a yarın 2 şirket birden geliyor

CVK Maden payları, Yıldız Pazar'da 105 TL baz fiyattan, "CVKMD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Koza Polyester payları ise, Yıldız Pazar'da 24,50 TL baz fiyattan, "KOPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan halka arzı yeni gerçekleşen şirketlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 8.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 42.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 13/04/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 105 TL/pay baz fiyat, "CVKMD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. "

"Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 44.390.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 216.160.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 13/04/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24,50 TL/pay baz fiyat, "KOPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."