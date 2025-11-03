Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha geldi! Hisseleri tavan fiyata yükseldi

EcoGreen Enerji hisseleri ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı. Açılış seansında fiyat yüzde 10,00 artışla 11,44 TL oldu. Sürekli işlemlerin başlaması ile bu fiyat korundu.

EcoGreen hisseleri 10,40 TL fiyat ile halka arz edilmişti. Halka arzda 110 milyon hisse ihracı gerçekleştirilmişti.

Halka arz büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL

Gedik Yatırım liderliğinde 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde pay başına 10,40 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL’yi bulurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,37 oldu.

Ecogreen Enerji Holding halka arzında, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların 8,94 katına denk gelen 983.147.718 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Ecogreen Enerji payları 7 endekse dahil edildi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklama şöyleydi: ECOGREEN ENERJI payları, 03/11/2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Denizli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 540.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.