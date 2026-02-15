Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Empa Elektronik halka arzında gelecek hafta talep toplanacak. Açıklamaya göre, Empa Elektronik halka arzında 19 ve 20 Şubat'ta iki gün süreyle talep toplanacak. Ek satış dahil 38 milyon adet pay satışı planlanan halka arzda pay başına fiyat 22 lira olacak.

Uzay, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel elektronikten e-mobiliteye, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden akıllı enerji ve LED’li aydınlatmaya kadar geniş bir alanda kapsamlı teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesinin 141 milyon TL’den 170 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 29 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 9 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon TL nominal değerli pay satılacak.

Halka arz büyüklüğünün 836 milyon TL olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 22,35 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.