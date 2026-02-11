Borsa İstanbul'a yeni şirket 'tavan'dan giriş yaptı
Beste Brands Grup Enerji, 14,70 TL’den gerçekleşen halka arzın ardından ilk işlem gününde tavan fiyat olan 16,17 TL’ye yükselirken, açılışta 21,12 milyon lot alıcıyla güçlü talep gördü.
5-6 Şubat tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Beste Brands Grup Enerji, ilk işlem gününe tavan fiyatan başladı.
54.578.570 payın, pay başına 14,70 TL fiyat ile halka arz edildiği Best Brands Grup Enerji, 16,17 TL fiyattan işlem görüyor.
Açılış seansında tavan fiyattan 21,12 milyon alıcı bulunuyor. Şu ana kadar 13.193 lot işlem gerçekleşti.
Best Brands Grup Enerji'nin halka arz edilen paylarının yüzde 99,81'i yurt içi bireysel yatırımcılara, sadece yüzde 0,19'u yurt dışı bireysel yatırımcılara dağıtılmıştı.