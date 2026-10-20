Borsa İstanbul'da 116 şirketlik halka arz kuyruğu!
Türkiye'de halka arz hazırlığı yapan şirketlerin oluşturduğu uzun liste dikkat çekiyor. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ilk halka arz başvuru listesinde 116 şirket yer alıyor. Emlak Katılım Bankası, Tiryaki Anadolu Holding, Namet Gıda, TV8, Tatilbudur ve Rönesans Altyapı Sistemleri gibi dikkat çekici isimlerin bulunduğu listede enerji, gıda, finans, teknoloji, turizm ve sanayi şirketleri öne çıkıyor.
Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği sürerken sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu uzun liste dikkat çekiyor.
Sermaye Piyasası Kurulunun ilk halka arz başvurularına ilişkin 119 şirketlik liste, halka arzını tamamlayan şirketler dikkate alınarak yeniden değerlendirildi. İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri, Net Global Endüstriyel Yatırımlar ve Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları'nın borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle bu üç şirket listeden çıkarıldı.
Böylece listede 116 şirket kaldı. Bankacılıktan enerjiye, gıdadan savunma sanayisine, turizmden teknolojiye kadar geniş bir sektör dağılımı göze çarpıyor.
Türkiye'nin yakından tanıdığı markaların yanı sıra üretim, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş da halka arz başvurularıyla dikkat çekiyor.
Üç şirket halka arzını tamamladı
Başvuru listesindeki üç şirketin halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması, listenin güncellenmesini gerektirdi.
İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri, 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın ardından 1 Eylül 2026'da INTET koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar ise 9-11 Eylül 2026 tarihlerindeki talep toplama sürecinin ardından 17 Eylül 2026'da NETGL koduyla borsaya adım attı.
Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları da 20 Ağustos 2026'da VEYAS koduyla işlem görmeye başladı.
Böylece halka arzını tamamlayan üç şirketin çıkarılmasıyla 119 şirketlik liste 116'ya geriledi.
2024 ve 2025'te yalnızca 52 halka arz gerçekleşti
Borsa İstanbul'un faaliyet raporları, halka arz kuyruğunun büyüklüğünü ortaya koyan önemli bir karşılaştırma sunuyor.
2024 yılında Borsa İstanbul'da 34 birincil halka arz gerçekleşti. Şirketler bu işlemlerle toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı.
2025 yılında ise halka arz sayısı 18'e geriledi. Böylece bir önceki yıla göre halka arz sayısında yaklaşık yüzde 47'lik düşüş yaşandı.
İki yılın toplamında 52 şirket halka arz edilirken 116 şirketlik liste, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 2,2 katına karşılık geliyor.
Bu karşılaştırma, halka arz hazırlığı yapan şirketlerin oluşturduğu listenin büyüklüğünü göstermesi bakımından önem taşıyor.
2026'da halka arzlar yeniden hızlandı
2025 yılındaki yavaşlamanın ardından 2026'da halka arz piyasasında yeniden hareketlilik yaşandı.
HalkaArzlar.com'un 16 Ekim 2026 tarihine kadar olan piyasa veri derlemesine göre yıl içinde 36 halka arz gerçekleşti ve toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 92,2 milyar TL'ye ulaştı.
Bu veriler esas alındığında 2025'in tamamında gerçekleşen 18 halka arz sayısı, 2026'nın ilk dokuz buçuk ayında ikiye katlandı.
Böylece 2024, 2025 ve 2026'nın 16 Ekim'e kadarki döneminde gerçekleşen halka arz sayısı 88'e ulaştı.
116 şirketlik liste ise bu üç dönemde gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 1,3 katına karşılık geliyor.
Emlak Katılım, Tiryaki, Namet ve TV8 dikkat çekiyor
116 şirketlik listede kamuoyunun yakından tanıdığı markalar ve büyük ölçekli kuruluşlar öne çıkıyor.
Bankacılık alanında Türkiye Emlak Katılım Bankası, gıda sektöründe Namet Gıda ve Tiryaki Anadolu Holding, medya sektöründe TV8 TV Yayıncılık, turizm alanında ise Tatilbudur dikkat çekiyor.
Rönesans Altyapı Sistemleri, Multinet Kurumsal Hizmetleri, Fiba Faktoring, Doğa Sigorta, Ankara Anonim Türk Sigorta, Pilsan ve Sinbo da listede yer alan diğer şirketler arasında bulunuyor.
Bu şirketlerin halka arz süreçlerinin hangi aşamada olduğu, izahname onayları ve olası talep toplama tarihleri SPK tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.
Enerji şirketleri halka arz kuyruğunda öne çıkıyor
Listede en dikkat çekici yoğunlaşmalardan biri enerji sektöründe görülüyor.
Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, Inavitaş Enerji, Oltan Köleoğlu Elektrik, Fortis Enerji Elektrik Üretim, Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim, Point Solar Elektrik Üretim, ADM Energy Elektrik Yatırımları, EFG Elektrik Enerji, Elestaş Elektrik Üretim ve Konelsis Enerji, halka arz için adı geçen şirketlerden bazıları.
Ayrıca Trakya Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Aras Elektrik Dağıtım ve Aksa Elektrik Perakende Satış gibi elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren şirketler de listede bulunuyor.
Enerji yatırımlarının yüksek finansman ihtiyacı dikkate alındığında halka arz, bu şirketler açısından yeni projelerin finansmanı ve sermaye yapısının güçlendirilmesi için önemli bir alternatif oluşturabiliyor.
Gıda ve tarım sektöründen çok sayıda şirket listede
Gıda ve tarım sektöründe de dikkat çekici bir şirket grubu bulunuyor.
Namet Gıda, Ekici Süt, Hastavuk Gıda, Beşler Makarna, Tellioğlu Yem Gıda, Milk Academy Süt Ürünleri, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Fide Konserve Gıda, Aycan Entegre Gıda, Temas Gıda, Doğkar Gıda Maddeleri ve Pek Dondurulmuş Gıda listede yer alıyor.
Özova Tarım, Özlem Tarım Ürünleri, Sector Tarım, Kuzuoğlu Su Ürünleri, As Ofis Damızlık Yumurta ve Beyoğlu Çikolata da aynı grupta dikkat çekiyor.
Bu şirketlerin faaliyet alanları, halka arz piyasasında yalnızca teknoloji ve finans şirketlerinin değil, üretim ve tarım odaklı işletmelerin de sermaye piyasalarına yönelme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.
Teknoloji, savunma ve otomotiv de sırada
Listede teknoloji alanında Evofone Teknoloji, Innovance Bilgi Teknolojileri, Joy Game Oyun ve Teknoloji, PTTEM Teknoloji ile Atel Teknoloji ve Savunma yer alıyor.
Otomotiv ve yan sanayi tarafında ise CMS Jant, Volta Motor, Vaden Otomotiv, Mercanlar Otomotiv ve Otosor Otomotiv dikkat çekiyor.
Sağlık sektöründe Haver Farma İlaç, Biosys Biyomedikal Mühendislik, Multikan Sağlık Ürünleri ve Özel İskenderun Gelişim Hastanesi gibi şirketler bulunuyor.
Bu çeşitlilik, halka arz piyasasının geleneksel sanayi şirketlerinin yanı sıra teknoloji, sağlık ve hizmet sektörleri açısından da finansman kanalı olma potansiyelini ortaya koyuyor.
116 şirketin tamamı halka arz edilebilir mi?
Bekleme listesinin uzunluğu, bu şirketlerin tamamının kısa sürede borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmiyor.
Halka arz sürecinde şirketlerin finansal tabloları, ortaklık yapıları, izahnameleri, kurumsal yönetim uygulamaları ve mevzuata uygunlukları SPK tarafından inceleniyor.
Başvuruların değerlendirilme süresi, eksik belgeler, şirketlerin finansal durumları ve piyasa koşulları nedeniyle değişebiliyor.
Bazı şirketler başvurularını erteleyebilir, geri çekebilir veya halka arz planlarından vazgeçebilir.
Borsa İstanbul'un önünde büyük bir halka arz potansiyeli var
Borsa İstanbul'un resmî verilerine göre 2025 sonunda işlem gören şirket sayısı 591'e ulaşmıştı.
2026 yılında gerçekleşen yeni halka arzlar da dikkate alındığında sermaye piyasalarındaki şirket sayısı artmaya devam ediyor.
Listede yer alan kuruluşların önemli bir bölümünün halka arz süreçlerini tamamlaması, Borsa İstanbul'daki sektörel çeşitliliği ve işlem gören şirket sayısını artırabilir.
Ancak önümüzdeki dönemde belirleyici olan yalnızca halka arz sayısı değil; şirketlerin finansal kalitesi, makul fiyatlamalar, yatırımcı talebi ve piyasalara duyulan güven olacak.
Özellikle son dönemde gündeme gelen fon soruşturmaları ve sermaye piyasası işlemlerine ilişkin incelemeler dikkate alındığında, yeni halka arzlarda şeffaflık ve yatırımcıların korunması daha da kritik hale geliyor.
Halka arz başvuru listesinde kalan 116 şirketin tamamı
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Multinet Kurumsal Hizmetleri A.Ş. — 17.10.2023
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Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. — 23.09.2024
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Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. — 28.10.2024
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Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 04.11.2024
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Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. — 06.11.2024
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Haver Farma İlaç A.Ş. — 15.11.2024
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Club Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş. — 05.12.2024
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Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.12.2024
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Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 23.12.2024
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Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret A.Ş. — 26.12.2024
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Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 26.12.2024
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Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 27.12.2024
-
BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 28.12.2024
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Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş. — 28.12.2024
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DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. — 30.12.2024
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Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. — 30.12.2024
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Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş. — 31.12.2024
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Fide Konserve Gıda Sanayi A.Ş. — 31.12.2024
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NMT Lojistik A.Ş. — 31.12.2024
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Eti Elektrometalurji A.Ş. — 17.01.2025
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Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 25.02.2025
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Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. — 14.03.2025
-
Özova Tarım A.Ş. — 14.03.2025
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PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş. — 21.03.2025
-
Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. — 26.03.2025
-
EFG Elektrik Enerji A.Ş. — 27.03.2025
-
Fiba Faktoring A.Ş. — 27.03.2025
-
Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş. — 14.04.2025
-
Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 14.04.2025
-
Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. — 18.04.2025
-
Doğa Sigorta A.Ş. — 25.04.2025
-
Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 29.04.2025
-
Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. — 30.04.2025
-
Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş. — 02.05.2025
-
Panda Alüminyum A.Ş. — 09.05.2025
-
Separ Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 09.05.2025
-
Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 12.05.2025
-
Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. — 13.05.2025
-
Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.05.2025
-
İz Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 15.05.2025
-
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. — 15.05.2025
-
Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 21.05.2025
-
Re Pie Yatırım Holding A.Ş. — 18.07.2025
-
Proline PVC Plastik A.Ş. — 25.07.2025
-
Adra Holding A.Ş. — 01.08.2025
-
Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 01.08.2025
-
Demes Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 01.08.2025
-
Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. — 02.08.2025
-
Joy Game Oyun ve Teknoloji A.Ş. — 08.08.2025
-
Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 08.08.2025
-
Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş. — 11.08.2025
-
Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.08.2025
-
Evofone Teknoloji A.Ş. — 28.08.2025
-
Naturel Holding A.Ş. — 10.09.2025
-
Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 18.09.2025
-
Taksim Holding A.Ş. — 29.09.2025
-
Q Yatırım Holding A.Ş. — 10.10.2025
-
Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. — 17.10.2025
-
Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. — 22.10.2025
-
Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 28.10.2025
-
Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. — 06.11.2025
-
Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 07.11.2025
-
Fortis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. — 10.11.2025
-
Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş. — 12.11.2025
-
Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.11.2025
-
Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş. — 13.11.2025
-
Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.11.2025
-
Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. — 13.11.2025
-
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. — 13.11.2025
-
Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 14.11.2025
-
Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri A.Ş. — 14.11.2025
-
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. — 14.11.2025
-
Tiryaki Anadolu Holding A.Ş. — 14.11.2025
-
TV8 TV Yayıncılık A.Ş. — 14.11.2025
-
Reis Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş. — 15.11.2025
-
Otosor Otomotiv A.Ş. — 28.11.2025
-
Inavitaş Enerji A.Ş. — 05.12.2025
-
Mercanlar Otomotiv Ticaret A.Ş. — 17.12.2025
-
Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. — 19.12.2025
-
Oltan Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. — 26.12.2025
-
Doğkar Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 26.12.2025
-
Pek Dondurulmuş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 29.12.2025
-
Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. — 29.12.2025
-
Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi A.Ş. — 30.12.2025
-
Tellioğlu Yem Gıda Entegra Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 30.12.2025
-
Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 30.12.2025
-
Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. — 16.01.2026
-
Effective Invest Yatırım Holding A.Ş. — 22.01.2026
-
Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 23.01.2026
-
As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 12.02.2026
-
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. — 12.02.2026
-
Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.02.2026
-
Sönmez Global Plastik A.Ş. — 11.03.2026
-
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. — 30.03.2026
-
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. — 07.04.2026
-
Temas Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 30.04.2026
-
Aycan Entegre Gıda A.Ş. — 30.04.2026
-
Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. — 08.05.2026
-
Asos Proses Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 11.05.2026
-
İDC Liman İşletmeleri A.Ş. — 11.05.2026
-
Termopet Akaryakıt A.Ş. — 11.05.2026
-
ADM Energy Elektrik Yatırımları A.Ş. — 11.05.2026
-
Multikan Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. — 12.05.2026
-
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. — 13.05.2026
-
Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. — 13.05.2026
-
Rönesans Altyapı Sistemleri A.Ş. — 14.05.2026
-
Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. — 14.05.2026
-
Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş. — 14.05.2026
-
Reçber Kablo A.Ş. — 14.05.2026
-
Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 15.05.2026
-
CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş. — 15.05.2026
-
Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 15.05.2026
-
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — 15.05.2026
-
Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. — 15.05.2026
-
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — 24.06.2026
-
Hedef Grup Satış Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 27.07.2026