Borsa İstanbul'da 116 şirketlik halka arz kuyruğu!

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Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği sürerken sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu uzun liste dikkat çekiyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun ilk halka arz başvurularına ilişkin 119 şirketlik liste, halka arzını tamamlayan şirketler dikkate alınarak yeniden değerlendirildi. İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri, Net Global Endüstriyel Yatırımlar ve Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları'nın borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle bu üç şirket listeden çıkarıldı.

Böylece listede 116 şirket kaldı. Bankacılıktan enerjiye, gıdadan savunma sanayisine, turizmden teknolojiye kadar geniş bir sektör dağılımı göze çarpıyor.

Türkiye'nin yakından tanıdığı markaların yanı sıra üretim, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş da halka arz başvurularıyla dikkat çekiyor.

Üç şirket halka arzını tamamladı

Başvuru listesindeki üç şirketin halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması, listenin güncellenmesini gerektirdi.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri, 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın ardından 1 Eylül 2026'da INTET koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar ise 9-11 Eylül 2026 tarihlerindeki talep toplama sürecinin ardından 17 Eylül 2026'da NETGL koduyla borsaya adım attı.

Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları da 20 Ağustos 2026'da VEYAS koduyla işlem görmeye başladı.

Böylece halka arzını tamamlayan üç şirketin çıkarılmasıyla 119 şirketlik liste 116'ya geriledi.

2024 ve 2025'te yalnızca 52 halka arz gerçekleşti

Borsa İstanbul'un faaliyet raporları, halka arz kuyruğunun büyüklüğünü ortaya koyan önemli bir karşılaştırma sunuyor.

2024 yılında Borsa İstanbul'da 34 birincil halka arz gerçekleşti. Şirketler bu işlemlerle toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı.

2025 yılında ise halka arz sayısı 18'e geriledi. Böylece bir önceki yıla göre halka arz sayısında yaklaşık yüzde 47'lik düşüş yaşandı.

İki yılın toplamında 52 şirket halka arz edilirken 116 şirketlik liste, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 2,2 katına karşılık geliyor.

Bu karşılaştırma, halka arz hazırlığı yapan şirketlerin oluşturduğu listenin büyüklüğünü göstermesi bakımından önem taşıyor.

2026'da halka arzlar yeniden hızlandı

2025 yılındaki yavaşlamanın ardından 2026'da halka arz piyasasında yeniden hareketlilik yaşandı.

HalkaArzlar.com'un 16 Ekim 2026 tarihine kadar olan piyasa veri derlemesine göre yıl içinde 36 halka arz gerçekleşti ve toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 92,2 milyar TL'ye ulaştı.

Bu veriler esas alındığında 2025'in tamamında gerçekleşen 18 halka arz sayısı, 2026'nın ilk dokuz buçuk ayında ikiye katlandı.

Böylece 2024, 2025 ve 2026'nın 16 Ekim'e kadarki döneminde gerçekleşen halka arz sayısı 88'e ulaştı.

116 şirketlik liste ise bu üç dönemde gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 1,3 katına karşılık geliyor.

Emlak Katılım, Tiryaki, Namet ve TV8 dikkat çekiyor

116 şirketlik listede kamuoyunun yakından tanıdığı markalar ve büyük ölçekli kuruluşlar öne çıkıyor.

Bankacılık alanında Türkiye Emlak Katılım Bankası, gıda sektöründe Namet Gıda ve Tiryaki Anadolu Holding, medya sektöründe TV8 TV Yayıncılık, turizm alanında ise Tatilbudur dikkat çekiyor.

Rönesans Altyapı Sistemleri, Multinet Kurumsal Hizmetleri, Fiba Faktoring, Doğa Sigorta, Ankara Anonim Türk Sigorta, Pilsan ve Sinbo da listede yer alan diğer şirketler arasında bulunuyor.

Bu şirketlerin halka arz süreçlerinin hangi aşamada olduğu, izahname onayları ve olası talep toplama tarihleri SPK tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.

Enerji şirketleri halka arz kuyruğunda öne çıkıyor

Listede en dikkat çekici yoğunlaşmalardan biri enerji sektöründe görülüyor.

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, Inavitaş Enerji, Oltan Köleoğlu Elektrik, Fortis Enerji Elektrik Üretim, Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim, Point Solar Elektrik Üretim, ADM Energy Elektrik Yatırımları, EFG Elektrik Enerji, Elestaş Elektrik Üretim ve Konelsis Enerji, halka arz için adı geçen şirketlerden bazıları.

Ayrıca Trakya Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Aras Elektrik Dağıtım ve Aksa Elektrik Perakende Satış gibi elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren şirketler de listede bulunuyor.

Enerji yatırımlarının yüksek finansman ihtiyacı dikkate alındığında halka arz, bu şirketler açısından yeni projelerin finansmanı ve sermaye yapısının güçlendirilmesi için önemli bir alternatif oluşturabiliyor.

Gıda ve tarım sektöründen çok sayıda şirket listede

Gıda ve tarım sektöründe de dikkat çekici bir şirket grubu bulunuyor.

Namet Gıda, Ekici Süt, Hastavuk Gıda, Beşler Makarna, Tellioğlu Yem Gıda, Milk Academy Süt Ürünleri, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Fide Konserve Gıda, Aycan Entegre Gıda, Temas Gıda, Doğkar Gıda Maddeleri ve Pek Dondurulmuş Gıda listede yer alıyor.

Özova Tarım, Özlem Tarım Ürünleri, Sector Tarım, Kuzuoğlu Su Ürünleri, As Ofis Damızlık Yumurta ve Beyoğlu Çikolata da aynı grupta dikkat çekiyor.

Bu şirketlerin faaliyet alanları, halka arz piyasasında yalnızca teknoloji ve finans şirketlerinin değil, üretim ve tarım odaklı işletmelerin de sermaye piyasalarına yönelme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Teknoloji, savunma ve otomotiv de sırada

Listede teknoloji alanında Evofone Teknoloji, Innovance Bilgi Teknolojileri, Joy Game Oyun ve Teknoloji, PTTEM Teknoloji ile Atel Teknoloji ve Savunma yer alıyor.

Otomotiv ve yan sanayi tarafında ise CMS Jant, Volta Motor, Vaden Otomotiv, Mercanlar Otomotiv ve Otosor Otomotiv dikkat çekiyor.

Sağlık sektöründe Haver Farma İlaç, Biosys Biyomedikal Mühendislik, Multikan Sağlık Ürünleri ve Özel İskenderun Gelişim Hastanesi gibi şirketler bulunuyor.

Bu çeşitlilik, halka arz piyasasının geleneksel sanayi şirketlerinin yanı sıra teknoloji, sağlık ve hizmet sektörleri açısından da finansman kanalı olma potansiyelini ortaya koyuyor.

116 şirketin tamamı halka arz edilebilir mi?

Bekleme listesinin uzunluğu, bu şirketlerin tamamının kısa sürede borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmiyor.

Halka arz sürecinde şirketlerin finansal tabloları, ortaklık yapıları, izahnameleri, kurumsal yönetim uygulamaları ve mevzuata uygunlukları SPK tarafından inceleniyor.

Başvuruların değerlendirilme süresi, eksik belgeler, şirketlerin finansal durumları ve piyasa koşulları nedeniyle değişebiliyor.

Bazı şirketler başvurularını erteleyebilir, geri çekebilir veya halka arz planlarından vazgeçebilir.

Borsa İstanbul'un önünde büyük bir halka arz potansiyeli var

Borsa İstanbul'un resmî verilerine göre 2025 sonunda işlem gören şirket sayısı 591'e ulaşmıştı.

2026 yılında gerçekleşen yeni halka arzlar da dikkate alındığında sermaye piyasalarındaki şirket sayısı artmaya devam ediyor.

Listede yer alan kuruluşların önemli bir bölümünün halka arz süreçlerini tamamlaması, Borsa İstanbul'daki sektörel çeşitliliği ve işlem gören şirket sayısını artırabilir.

Ancak önümüzdeki dönemde belirleyici olan yalnızca halka arz sayısı değil; şirketlerin finansal kalitesi, makul fiyatlamalar, yatırımcı talebi ve piyasalara duyulan güven olacak.

Özellikle son dönemde gündeme gelen fon soruşturmaları ve sermaye piyasası işlemlerine ilişkin incelemeler dikkate alındığında, yeni halka arzlarda şeffaflık ve yatırımcıların korunması daha da kritik hale geliyor.

Halka arz başvuru listesinde kalan 116 şirketin tamamı