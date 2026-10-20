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Borsa İstanbul'da 119 şirketlik halka arz kuyruğu!

Türkiye'de halka arz hazırlığı yapan şirketlerin oluşturduğu uzun liste dikkat çekiyor. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ilk halka arz başvuru listesinde 119 şirket yer alıyor. Emlak Katılım Bankası, Tiryaki Anadolu Holding, Namet Gıda, TV8, Tatilbudur ve Rönesans Altyapı Sistemleri gibi dikkat çekici isimlerin bulunduğu listede enerji, gıda, finans, teknoloji, turizm ve sanayi şirketleri öne çıkıyor.

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Borsa İstanbul'da 119 şirketlik halka arz kuyruğu!
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Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği sürerken sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu uzun liste dikkat çekiyor. Sermaye Piyasası Kurulunun ilk halka arz başvurularına ilişkin paylaşılan listesinde 119 şirket bulunuyor.

Listede bankacılıktan enerjiye, gıdadan savunma sanayisine, turizmden teknolojiye kadar geniş bir sektör dağılımı göze çarpıyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı markaların yanı sıra üretim, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş da halka arz hazırlıklarıyla dikkat çekiyor.

2024 ve 2025'te 52 halka arz gerçekleşti

Borsa İstanbul'un faaliyet raporları, halka arz kuyruğunun büyüklüğünü ortaya koyan önemli bir karşılaştırma sunuyor.

2024 yılında Borsa İstanbul'da 34 birincil halka arz gerçekleşti. Şirketler bu işlemlerle toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı.

2025 yılında ise halka arz sayısı 18'e geriledi. Böylece bir önceki yıla göre halka arz sayısında yaklaşık yüzde 47'lik düşüş yaşandı.

İki yılın toplamında 52 şirket halka arz edilirken 119 şirketlik başvuru listesi, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 2,3 katına karşılık geliyor.

2026'da halka arzlar yeniden hızlandı

2025 yılındaki yavaşlamanın ardından 2026'da halka arz piyasasında yeniden hareketlilik yaşandı.

HalkaArzlar.com'un 16 Ekim 2026 tarihine kadar olan piyasa veri derlemesine göre yıl içinde 36 halka arz gerçekleşti ve toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 92,2 milyar TL'ye ulaştı.

Bu veriler esas alındığında 2025'in tamamındaki 18 halka arz sayısı, 2026'nın ilk dokuz buçuk ayında ikiye katlandı.

Böylece 2024, 2025 ve 2026'nın 16 Ekim'e kadarki döneminde gerçekleşen halka arz sayısı 88'e ulaştı. 119 şirketlik başvuru listesi, bu üç dönemde gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 1,35 katına karşılık geliyor.

Emlak Katılım, Tiryaki, Namet ve TV8 dikkat çekiyor

119 şirketlik listede kamuoyunun yakından tanıdığı markalar ve büyük ölçekli kuruluşlar öne çıkıyor.

Bankacılık alanında Türkiye Emlak Katılım Bankası, gıda sektöründe Namet Gıda ve Tiryaki Anadolu Holding, medya sektöründe TV8 TV Yayıncılık, turizm alanında ise Tatilbudur dikkat çekiyor.

Rönesans Altyapı Sistemleri, Multinet Kurumsal Hizmetleri, Fiba Faktoring, Doğa Sigorta ve Ankara Anonim Türk Sigorta da listede yer alan diğer şirketler arasında bulunuyor.

Bu şirketlerin halka arz süreçlerinin hangi aşamada olduğu, izahname onayları ve olası talep toplama tarihleri SPK tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.

Enerji şirketleri halka arz kuyruğunda öne çıkıyor

Listede en dikkat çekici yoğunlaşmalardan biri enerji sektöründe görülüyor.

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, Inavitaş Enerji, Oltan Köleoğlu Elektrik, Fortis Enerji Elektrik Üretim, Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim, Point Solar Elektrik Üretim, ADM Energy Elektrik Yatırımları, EFG Elektrik Enerji, Elestaş Elektrik Üretim ve Konelsis Enerji, halka arz başvuru listesinde bulunan şirketlerden bazıları.

Ayrıca Trakya Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Aras Elektrik Dağıtım ve Aksa Elektrik Perakende Satış gibi elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren şirketler de listede bulunuyor.

Enerji yatırımlarının yüksek finansman ihtiyacı dikkate alındığında halka arz, bu şirketler açısından yeni projelerin finansmanı ve sermaye yapısının güçlendirilmesi için önemli bir alternatif oluşturabiliyor.

Gıda sektöründen çok sayıda şirket listede

Gıda ve tarım sektöründe de dikkat çekici bir şirket grubu bulunuyor.

Namet Gıda, Ekici Süt, Hastavuk Gıda, Beşler Makarna, Tellioğlu Yem Gıda, Milk Academy Süt Ürünleri, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Fide Konserve Gıda, Aycan Entegre Gıda, Temas Gıda, Doğkar Gıda Maddeleri ve Pek Dondurulmuş Gıda listede yer alıyor.

Özova Tarım, Özlem Tarım Ürünleri, Sector Tarım, Kuzuoğlu Su Ürünleri, As Ofis Damızlık Yumurta ve Beyoğlu Çikolata da aynı grupta dikkat çekiyor.

Bu şirketlerin faaliyet alanları, halka arz piyasasında yalnızca teknoloji ve finans şirketlerinin değil, üretim ve tarım odaklı işletmelerin de sermaye piyasalarına yönelme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

 

Teknoloji, savunma ve otomotiv de sırada

Listede teknoloji alanında Evofone Teknoloji, Innovance Bilgi Teknolojileri, Joy Game Oyun ve Teknoloji, PTTEM Teknoloji ile Atel Teknoloji ve Savunma yer alıyor.

Otomotiv ve yan sanayi tarafında ise CMS Jant, Volta Motor, Vaden Otomotiv, Mercanlar Otomotiv ve Otosor Otomotiv dikkat çekiyor.

Sağlık sektöründe Haver Farma İlaç, Biosys Biyomedikal Mühendislik, Multikan Sağlık Ürünleri ve Özel İskenderun Gelişim Hastanesi gibi şirketler bulunuyor.

Bu çeşitlilik, halka arz piyasasının geleneksel sanayi şirketlerinin yanı sıra teknoloji, sağlık ve hizmet sektörleri açısından da finansman kanalı olma potansiyelini ortaya koyuyor.

119 şirketin tamamı halka arz edilebilir mi?

Bekleme listesinin uzunluğu, bu şirketlerin tamamının kısa sürede borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmiyor.

Halka arz sürecinde şirketlerin finansal tabloları, ortaklık yapıları, izahnameleri, kurumsal yönetim uygulamaları ve mevzuata uygunlukları SPK tarafından inceleniyor.

Başvuruların değerlendirilme süresi, eksik belgeler, şirketlerin finansal durumları ve piyasa koşulları nedeniyle değişebiliyor.

Bazı şirketler başvurularını erteleyebilir, geri çekebilir veya halka arz planlarından vazgeçebilir.

Borsa İstanbul'un önünde büyük bir halka arz potansiyeli var

Borsa İstanbul'un resmî verilerine göre 2025 sonunda işlem gören şirket sayısı 591'e ulaşmıştı.

2026 yılında gerçekleşen yeni halka arzlar da dikkate alındığında sermaye piyasalarındaki şirket sayısı artmaya devam ediyor.

119 şirketlik listede yer alan kuruluşların önemli bir bölümünün halka arz süreçlerini tamamlaması, Borsa İstanbul'daki sektörel çeşitliliği ve işlem gören şirket sayısını artırabilir.

Ancak önümüzdeki dönemde belirleyici olan yalnızca halka arz sayısı değil; şirketlerin finansal kalitesi, makul fiyatlamalar, yatırımcı talebi ve piyasalara duyulan güven olacak.

SPK'nın ilk halka arz başvuru listesinde yer alan 119 şirketin tamamı

  1. Multinet Kurumsal Hizmetleri A.Ş. — 17.10.2023

  2. Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. — 23.09.2024

  3. Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. — 28.10.2024

  4. Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 04.11.2024

  5. Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. — 06.11.2024

  6. Haver Farma İlaç A.Ş. — 15.11.2024

  7. Club Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş. — 05.12.2024

  8. Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.12.2024

  9. Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 23.12.2024

  10. Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret A.Ş. — 26.12.2024

  11. Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 26.12.2024

  12. İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. — 27.12.2024

  13. Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 27.12.2024

  14. BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 28.12.2024

  15. Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş. — 28.12.2024

  16. DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. — 30.12.2024

  17. Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. — 30.12.2024

  18. Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş. — 31.12.2024

  19. Fide Konserve Gıda Sanayi A.Ş. — 31.12.2024

  20. NMT Lojistik A.Ş. — 31.12.2024

  21. Eti Elektrometalurji A.Ş. — 17.01.2025

  22. Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 25.02.2025

  23. Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. — 14.03.2025

  24. Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. — 14.03.2025

  25. Özova Tarım A.Ş. — 14.03.2025

  26. PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş. — 21.03.2025

  27. Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. — 26.03.2025

  28. EFG Elektrik Enerji A.Ş. — 27.03.2025

  29. Fiba Faktoring A.Ş. — 27.03.2025

  30. Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş. — 14.04.2025

  31. Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 14.04.2025

  32. Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. — 18.04.2025

  33. Doğa Sigorta A.Ş. — 25.04.2025

  34. Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 29.04.2025

  35. Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. — 30.04.2025

  36. Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş. — 02.05.2025

  37. Panda Alüminyum A.Ş. — 09.05.2025

  38. Separ Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 09.05.2025

  39. Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 12.05.2025

  40. Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. — 13.05.2025

  41. Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.05.2025

  42. İz Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 15.05.2025

  43. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. — 15.05.2025

  44. Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 21.05.2025

  45. Re Pie Yatırım Holding A.Ş. — 18.07.2025

  46. Proline PVC Plastik A.Ş. — 25.07.2025

  47. Adra Holding A.Ş. — 01.08.2025

  48. Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 01.08.2025

  49. Demes Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 01.08.2025

  50. Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. — 02.08.2025

  51. Joy Game Oyun ve Teknoloji A.Ş. — 08.08.2025

  52. Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 08.08.2025

  53. Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş. — 11.08.2025

  54. Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.08.2025

  55. Evofone Teknoloji A.Ş. — 28.08.2025

  56. Naturel Holding A.Ş. — 10.09.2025

  57. Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 18.09.2025

  58. Taksim Holding A.Ş. — 29.09.2025

  59. Q Yatırım Holding A.Ş. — 10.10.2025

  60. Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. — 17.10.2025

  61. Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. — 22.10.2025

  62. Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 28.10.2025

  63. Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. — 06.11.2025

  64. Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 07.11.2025

  65. Fortis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. — 10.11.2025

  66. Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş. — 12.11.2025

  67. Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.11.2025

  68. Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş. — 13.11.2025

  69. Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.11.2025

  70. Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. — 13.11.2025

  71. Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. — 13.11.2025

  72. Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 14.11.2025

  73. Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri A.Ş. — 14.11.2025

  74. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. — 14.11.2025

  75. Tiryaki Anadolu Holding A.Ş. — 14.11.2025

  76. TV8 TV Yayıncılık A.Ş. — 14.11.2025

  77. Reis Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş. — 15.11.2025

  78. Otosor Otomotiv A.Ş. — 28.11.2025

  79. Inavitaş Enerji A.Ş. — 05.12.2025

  80. Mercanlar Otomotiv Ticaret A.Ş. — 17.12.2025

  81. Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. — 19.12.2025

  82. Oltan Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. — 26.12.2025

  83. Doğkar Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 26.12.2025

  84. Pek Dondurulmuş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 29.12.2025

  85. Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. — 29.12.2025

  86. Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi A.Ş. — 30.12.2025

  87. Tellioğlu Yem Gıda Entegra Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 30.12.2025

  88. Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 30.12.2025

  89. Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. — 16.01.2026

  90. Effective Invest Yatırım Holding A.Ş. — 22.01.2026

  91. Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 23.01.2026

  92. As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 12.02.2026

  93. Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. — 12.02.2026

  94. Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 13.02.2026

  95. Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. — 13.02.2026

  96. Sönmez Global Plastik A.Ş. — 11.03.2026

  97. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. — 30.03.2026

  98. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. — 07.04.2026

  99. Temas Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 30.04.2026

  100. Aycan Entegre Gıda A.Ş. — 30.04.2026

  101. Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. — 08.05.2026

  102. Asos Proses Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 11.05.2026

  103. İDC Liman İşletmeleri A.Ş. — 11.05.2026

  104. Termopet Akaryakıt A.Ş. — 11.05.2026

  105. ADM Energy Elektrik Yatırımları A.Ş. — 11.05.2026

  106. Multikan Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. — 12.05.2026

  107. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. — 13.05.2026

  108. Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. — 13.05.2026

  109. Rönesans Altyapı Sistemleri A.Ş. — 14.05.2026

  110. Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. — 14.05.2026

  111. Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş. — 14.05.2026

  112. Reçber Kablo A.Ş. — 14.05.2026

  113. Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 15.05.2026

  114. CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş. — 15.05.2026

  115. Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 15.05.2026

  116. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — 15.05.2026

  117. Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. — 15.05.2026

  118. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — 24.06.2026

  119. Hedef Grup Satış Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 27.07.2026