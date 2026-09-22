Borsa İstanbul’da 12 hissenin fiili dolaşım oranı değişti

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Borsa İstanbul AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 12 şirket hissesinin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Fiili dolaşımdaki pay oranı, şirketlerin borsada işlem görebilir nitelikteki paylarının toplam sermayeye oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul tarafından belirlenen bu oranlar, ilgili endekslerin hesaplanmasında kullanılıyor.

Yeni oranlar 23 Eylül’de geçerli olacak

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, ANELE koduyla işlem gören Anel Elektrik’in fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 21, BUCIM kodlu Bursa Çimento’nun yüzde 50, DESA kodlu Desa Deri’nin yüzde 16 ve DGNMO kodlu Doğanlar Mobilya’nın yüzde 42 olarak belirlendi.

Destek Finans Faktoring’in (DSTKF) fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 14, Info Yatırım’ın (INFO) yüzde 40, İşbir Sentetik Dokuma’nın (ISSEN) yüzde 20 ve Odine Teknoloji’nin (ODINE) yüzde 23 olacak.

Oyak Yatırım Menkul’ün (OYYAT) fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 6, Pasifik Eurasia Lojistik’in (PASEU) yüzde 11, Peker GMYO’nun (PEKGY) yüzde 54 ve Savur GMYO’nun (SVGYO) yüzde 26 olarak uygulanacak.