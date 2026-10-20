Borsa İstanbul'da 136 şirket halka arz kuyruğunda!

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Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği sürerken sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu uzun liste dikkat çekiyor. Piyasada paylaşılan 136 şirketlik halka arz bekleme listesinde Türkiye'nin farklı sektörlerinden önemli kuruluşlar bulunuyor.

Listede bankacılıktan enerjiye, gıdadan savunma sanayisine, turizmden teknolojiye kadar geniş bir sektör dağılımı göze çarpıyor.

Bununla birlikte liste, şirketlerin sermaye piyasaları yoluyla finansmana erişme isteğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından önem taşıyor.

2024 ve 2025'te 52 halka arz gerçekleşti

Borsa İstanbul'un faaliyet raporları, halka arz kuyruğunun büyüklüğünü ortaya koyan önemli bir karşılaştırma sunuyor.

2024 yılında Borsa İstanbul'da 34 birincil halka arz gerçekleşti. Şirketler bu işlemlerle toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı.

2025 yılında ise halka arz sayısı 18'e geriledi. Böylece bir önceki yıla göre halka arz sayısında yaklaşık yüzde 47'lik düşüş yaşandı.

İki yılın toplamında 52 şirket halka arz edilirken 136 şirketlik bekleme listesi, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 2,6 katına karşılık geliyor.

2026'da halka arzlar hızlandı

2025 yılındaki yavaşlamanın ardından 2026'da halka arz piyasasında yeniden hareketlilik yaşandı.

2026'da 36 halka arz gerçekleşti ve toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 92,2 milyar TL'ye ulaştı.

Bu veriler esas alındığında 2025'in tamamındaki 18 halka arz sayısı, 2026'nın dokuz buçuk ayında ikiye katlanmış oldu.

Böylece 2024, 2025 ve 2026'nın ekim ayı dönemine kadar gerçekleşen halka arz sayısı 88'e ulaştı. Bekleme listesindeki 136 şirket ise bu üç dönemin toplamının yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde.

Emlak Katılım, Tiryaki, Namet ve TV8 dikkat çekiyor

136 şirketlik listede kamuoyunun yakından tanıdığı markalar ve büyük ölçekli kuruluşlar öne çıkıyor.

Bankacılık alanında Emlak Katılım Bankası, gıda sektöründe Namet Gıda ve Tiryaki Anadolu Holding, medya sektöründe TV8 TV Yayıncılık, turizm alanında ise Tatilbudur dikkat çekiyor.

Rönesans Altyapı Sistemleri, Multinet Kurumsal Hizmetleri, Fiba Faktoring, Doğa Sigorta ve Ankara Anonim Türk Sigorta da listede yer alan diğer şirketler arasında bulunuyor.

Enerji şirketleri halka arz kuyruğunda öne çıkıyor

Listede en dikkat çekici yoğunlaşmalardan biri enerji sektöründe görülüyor.

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, INAVITAS Enerji, Oltan Köleoğlu Elektrik, Fortis Enerji Elektrik Üretim, Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim, Point Solar Elektrik Üretim, ADM Energy Elektrik Yatırımları, EFG Elektrik Enerji, Elestaş Elektrik Üretim ve Konelsis Enerji, halka arz için adı geçen şirketlerden bazıları.

Ayrıca Trakya Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Aras Elektrik Dağıtım ve Aksa Elektrik Perakende Satış gibi elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren şirketler de listede bulunuyor.

Enerji yatırımlarının yüksek finansman ihtiyacı dikkate alındığında halka arz, bu şirketler açısından yeni projelerin finansmanı ve sermaye yapısının güçlendirilmesi için önemli bir alternatif oluşturabiliyor.

Gıda sektöründen 20'ye yakın şirket listede

Gıda ve tarım sektöründe de dikkat çekici bir şirket grubu bulunuyor.

Namet Gıda, Ekici Süt, Hastavuk Gıda, Beşler Makarna, Tellioğlu Yem Gıda, Milk Academy Süt Ürünleri, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Fide Konserve Gıda, Aycan Entegre Gıda, Temas Gıda, Doğkar Gıda Maddeleri ve Pek Dondurulmuş Gıda listede yer alıyor.

Özova Tarım, Özlem Tarım Ürünleri, Sector Tarım, Kuzuoğlu Su Ürünleri, As Ofis Damızlık Yumurta ve Beyoğlu Çikolata da aynı grupta dikkat çekiyor.

Bu şirketlerin faaliyet alanları, halka arz piyasasında yalnızca teknoloji ve finans şirketlerinin değil, üretim ve tarım odaklı işletmelerin de sermaye piyasalarına yönelme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Gayrimenkulde geniş katılım

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları da 136 şirketlik listenin dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturuyor.

İstinyepark GYO, Oğuzata GYO, Ral GYO, Başakkent GYO, Selectum GYO, IC GYO, Mar GYO, Dağ GYO, İON Kentsel GYO ve Babacan GYO listede bulunuyor.

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım da halka arz için adı geçen şirketler arasında yer alıyor.

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafında ise Başakkent GSYO, İhlas GSYO, Koray GSYO, Ekol GSYO, Tera GSYO ve Sustain Tech GSYO dikkat çekiyor.

Gayrimenkul ve girişim sermayesi şirketlerinin halka arzları, yatırımcılar açısından farklı varlık sınıflarına borsa üzerinden erişim imkânı sağlayabiliyor.

Teknoloji, savunma ve otomotiv de sırada

Listede teknoloji alanında Evofone Teknoloji, Innovance Bilgi Teknolojileri, Joy Game Oyun ve Teknoloji, PTTEM Teknoloji ile Atel Teknoloji ve Savunma yer alıyor.

Otomotiv ve yan sanayi tarafında ise CMS Jant, Volta Motor, Vaden Otomotiv, Mercanlar Otomotiv ve Otosor Otomotiv dikkat çekiyor.

Sağlık sektöründe Haver Farma İlaç, Biosys Biyomedikal Mühendislik, Multikan Sağlık Ürünleri ve Özel İskenderun Gelişim Hastanesi gibi şirketler bulunuyor.

Bu çeşitlilik, halka arz piyasasının geleneksel sanayi şirketlerinin yanı sıra teknoloji, sağlık ve hizmet sektörleri açısından da finansman kanalı olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Borsa İstanbul'un önünde büyük bir halka arz potansiyeli var

Borsa İstanbul'un resmî verilerine göre 2025 sonunda işlem gören şirket sayısı 591'e ulaşmıştı.

2026 yılında gerçekleşen yeni halka arzlar da dikkate alındığında sermaye piyasalarındaki şirket sayısı artmaya devam ediyor.

136 şirketlik listede yer alan kuruluşların önemli bir bölümünün halka arz süreçlerini tamamlaması, Borsa İstanbul'daki sektörel çeşitliliği ve işlem gören şirket sayısını önemli ölçüde artırabilir.

Ancak önümüzdeki dönemde belirleyici olan yalnızca halka arz sayısı değil, şirketlerin finansal kalitesi, makul fiyatlamalar, yatırımcı talebi ve piyasalara duyulan güven olacak.

Özellikle son dönemde yaşanan fon krizi ve uluslararası endeks sağlayıcılarının Türkiye piyasasına ilişkin uyarıları dikkate alındığında, yeni halka arzlarda şeffaflık ve yatırımcıların korunması daha da kritik hale geliyor.

Listede fon kriziyle gündeme gelen şirketlerin başvuruları da yer alıyor. Bunların akıbeti ise henüz belli değil.

Halka arz için beklenyen 136 şirket