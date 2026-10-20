  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa İstanbul'da 136 şirket halka arz kuyruğunda!
Takip Et

Borsa İstanbul'da 136 şirket halka arz kuyruğunda!

Borsa İstanbul'da halka arz kuyruğu uzuyor. Emlak Katılım Bankası, Tiryaki Anadolu Holding, Namet Gıda, TV8 ve Tatilbudur gibi dikkat çeken şirketlerin de aralarında bulunduğu 136 kuruluşun adı halka arz için bekleyenler listesinde yer alıyor. Enerjiden gıdaya, finanstan teknolojiye kadar birçok sektörü kapsayan listede hangi şirketler var? İşte 136 şirketin tamamı...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Borsa İstanbul'da 136 şirket halka arz kuyruğunda!
Takip Et

Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği sürerken sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu uzun liste dikkat çekiyor. Piyasada paylaşılan 136 şirketlik halka arz bekleme listesinde Türkiye'nin farklı sektörlerinden önemli kuruluşlar bulunuyor.

Listede bankacılıktan enerjiye, gıdadan savunma sanayisine, turizmden teknolojiye kadar geniş bir sektör dağılımı göze çarpıyor. 

Bununla birlikte liste, şirketlerin sermaye piyasaları yoluyla finansmana erişme isteğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından önem taşıyor.

2024 ve 2025'te 52 halka arz gerçekleşti

Borsa İstanbul'un faaliyet raporları, halka arz kuyruğunun büyüklüğünü ortaya koyan önemli bir karşılaştırma sunuyor.

2024 yılında Borsa İstanbul'da 34 birincil halka arz gerçekleşti. Şirketler bu işlemlerle toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı.

2025 yılında ise halka arz sayısı 18'e geriledi. Böylece bir önceki yıla göre halka arz sayısında yaklaşık yüzde 47'lik düşüş yaşandı.

İki yılın toplamında 52 şirket halka arz edilirken 136 şirketlik bekleme listesi, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen toplam halka arz sayısının yaklaşık 2,6 katına karşılık geliyor.

2026'da halka arzlar hızlandı

2025 yılındaki yavaşlamanın ardından 2026'da halka arz piyasasında yeniden hareketlilik yaşandı.

2026'da 36 halka arz gerçekleşti ve toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 92,2 milyar TL'ye ulaştı.

Bu veriler esas alındığında 2025'in tamamındaki 18 halka arz sayısı, 2026'nın  dokuz buçuk ayında ikiye katlanmış oldu.

Böylece 2024, 2025 ve 2026'nın ekim ayı dönemine kadar gerçekleşen halka arz sayısı 88'e ulaştı. Bekleme listesindeki 136 şirket ise bu üç dönemin toplamının yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde.

Emlak Katılım, Tiryaki, Namet ve TV8 dikkat çekiyor

136 şirketlik listede kamuoyunun yakından tanıdığı markalar ve büyük ölçekli kuruluşlar öne çıkıyor.

Bankacılık alanında Emlak Katılım Bankası, gıda sektöründe Namet Gıda ve Tiryaki Anadolu Holding, medya sektöründe TV8 TV Yayıncılık, turizm alanında ise Tatilbudur dikkat çekiyor.

Rönesans Altyapı Sistemleri, Multinet Kurumsal Hizmetleri, Fiba Faktoring, Doğa Sigorta ve Ankara Anonim Türk Sigorta da listede yer alan diğer şirketler arasında bulunuyor.

Enerji şirketleri halka arz kuyruğunda öne çıkıyor

Listede en dikkat çekici yoğunlaşmalardan biri enerji sektöründe görülüyor.

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, INAVITAS Enerji, Oltan Köleoğlu Elektrik, Fortis Enerji Elektrik Üretim, Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim, Point Solar Elektrik Üretim, ADM Energy Elektrik Yatırımları, EFG Elektrik Enerji, Elestaş Elektrik Üretim ve Konelsis Enerji, halka arz için adı geçen şirketlerden bazıları.

Ayrıca Trakya Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Aras Elektrik Dağıtım ve Aksa Elektrik Perakende Satış gibi elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren şirketler de listede bulunuyor.

Enerji yatırımlarının yüksek finansman ihtiyacı dikkate alındığında halka arz, bu şirketler açısından yeni projelerin finansmanı ve sermaye yapısının güçlendirilmesi için önemli bir alternatif oluşturabiliyor.

Gıda sektöründen 20'ye yakın şirket listede

Gıda ve tarım sektöründe de dikkat çekici bir şirket grubu bulunuyor.

Namet Gıda, Ekici Süt, Hastavuk Gıda, Beşler Makarna, Tellioğlu Yem Gıda, Milk Academy Süt Ürünleri, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Fide Konserve Gıda, Aycan Entegre Gıda, Temas Gıda, Doğkar Gıda Maddeleri ve Pek Dondurulmuş Gıda listede yer alıyor.

Özova Tarım, Özlem Tarım Ürünleri, Sector Tarım, Kuzuoğlu Su Ürünleri, As Ofis Damızlık Yumurta ve Beyoğlu Çikolata da aynı grupta dikkat çekiyor.

Bu şirketlerin faaliyet alanları, halka arz piyasasında yalnızca teknoloji ve finans şirketlerinin değil, üretim ve tarım odaklı işletmelerin de sermaye piyasalarına yönelme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Gayrimenkulde geniş katılım

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları da 136 şirketlik listenin dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturuyor.

İstinyepark GYO, Oğuzata GYO, Ral GYO, Başakkent GYO, Selectum GYO, IC GYO, Mar GYO, Dağ GYO, İON Kentsel GYO ve Babacan GYO listede bulunuyor.

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım da halka arz için adı geçen şirketler arasında yer alıyor.

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafında ise Başakkent GSYO, İhlas GSYO, Koray GSYO, Ekol GSYO, Tera GSYO ve Sustain Tech GSYO dikkat çekiyor.

Gayrimenkul ve girişim sermayesi şirketlerinin halka arzları, yatırımcılar açısından farklı varlık sınıflarına borsa üzerinden erişim imkânı sağlayabiliyor.

Teknoloji, savunma ve otomotiv de sırada

Listede teknoloji alanında Evofone Teknoloji, Innovance Bilgi Teknolojileri, Joy Game Oyun ve Teknoloji, PTTEM Teknoloji ile Atel Teknoloji ve Savunma yer alıyor.

Otomotiv ve yan sanayi tarafında ise CMS Jant, Volta Motor, Vaden Otomotiv, Mercanlar Otomotiv ve Otosor Otomotiv dikkat çekiyor.

Sağlık sektöründe Haver Farma İlaç, Biosys Biyomedikal Mühendislik, Multikan Sağlık Ürünleri ve Özel İskenderun Gelişim Hastanesi gibi şirketler bulunuyor.

Bu çeşitlilik, halka arz piyasasının geleneksel sanayi şirketlerinin yanı sıra teknoloji, sağlık ve hizmet sektörleri açısından da finansman kanalı olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Borsa İstanbul'un önünde büyük bir halka arz potansiyeli var

Borsa İstanbul'un resmî verilerine göre 2025 sonunda işlem gören şirket sayısı 591'e ulaşmıştı.

2026 yılında gerçekleşen yeni halka arzlar da dikkate alındığında sermaye piyasalarındaki şirket sayısı artmaya devam ediyor.

136 şirketlik listede yer alan kuruluşların önemli bir bölümünün halka arz süreçlerini tamamlaması, Borsa İstanbul'daki sektörel çeşitliliği ve işlem gören şirket sayısını önemli ölçüde artırabilir.

Ancak önümüzdeki dönemde belirleyici olan yalnızca halka arz sayısı değil, şirketlerin finansal kalitesi, makul fiyatlamalar, yatırımcı talebi ve piyasalara duyulan güven olacak.

Özellikle son dönemde yaşanan fon krizi ve uluslararası endeks sağlayıcılarının Türkiye piyasasına ilişkin uyarıları dikkate alındığında, yeni halka arzlarda şeffaflık ve yatırımcıların korunması daha da kritik hale geliyor.

Listede fon kriziyle gündeme gelen şirketlerin başvuruları da yer alıyor. Bunların akıbeti ise henüz belli değil.

Halka arz için beklenyen 136 şirket

  1. Emlak Katılım Bankası

  2. Tiryaki Anadolu Holding

  3. Rönesans Altyapı Sistemleri

  4. Namet Gıda

  5. Karesi Polyester ve Petrokimya

  6. Tatilbudur

  7. Daiichi Elektronik

  8. Hayri Ögelman Madencilik

  9. Trakya Elektrik Dağıtım

  10. Sakarya Elektrik Dağıtım

  11. Aras Elektrik Dağıtım

  12. Aksa Elektrik Perakende Satış

  13. TV8 TV Yayıncılık

  14. Re Pie Yatırım Holding

  15. Adra Holding

  16. Naturel Holding

  17. Q Yatırım Holding

  18. Taksim Holding

  19. Effective Invest Yatırım Holding

  20. Fiba Faktoring

  21. Doğa Sigorta

  22. Ankara Anonim Türk Sigorta

  23. Multinet Kurumsal Hizmetleri

  24. Hedef Grup Satış Dağıtım

  25. Noksel Çelik Boru Sanayi

  26. Dorçe Prefabrik Yapı

  27. Borsan Kablo Elektrik

  28. CMS Jant

  29. Reis Makine

  30. Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri

  31. Elin Elektrik

  32. INAVITAS Enerji

  33. Oltan Köleoğlu Elektrik

  34. Fortis Enerji Elektrik Üretim

  35. Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim

  36. Point Solar Elektrik Üretim

  37. ADM Energy Elektrik Yatırımları

  38. EFG Elektrik Enerji

  39. Elestaş Elektrik Üretim

  40. Kon-Tek

  41. DBE Elektrik Mühendislik

  42. Konelsis Enerji

  43. Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları

  44. Peak PV Solar Teknolojileri

  45. Baycan Elektrik Müteahhitlik

  46. Alnus Yatırım

  47. Marbaş Menkul

  48. Bulls Yatırım

  49. Haver Farma İlaç

  50. Ekici Süt

  51. Hastavuk Gıda

  52. Beşler Makarna

  53. Tellioğlu Yem Gıda

  54. Volta Motor

  55. Sinbo Küçük Ev Aletleri

  56. Pilsan Plastik ve Oyuncak

  57. Eti Elektrometalurji

  58. Efor Gübre Madencilik

  59. Anadolu Mikronize Kimya

  60. Hür Çelik

  61. Koç Bakır Kablo

  62. Reçber Kablo

  63. Demes Kablo

  64. Makel Elektrik Malzemeleri

  65. Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi

  66. Vaden Otomotiv

  67. Mercanlar Otomotiv

  68. Otosor Otomotiv

  69. Evofone Teknoloji

  70. Innovance Bilgi Teknolojileri

  71. Joy Game Oyun ve Teknoloji

  72. PTTEM Teknoloji

  73. Atel Teknoloji ve Savunma

  74. Biosys Biyomedikal Mühendislik

  75. Multikan Sağlık Ürünleri

  76. Özel İskenderun Gelişim Hastanesi

  77. Baytuna Grup Yatırım

  78. Milk Academy Süt Ürünleri

  79. Tarım Kredi Süt Ürünleri

  80. Fide Konserve Gıda

  81. Aycan Entegre Gıda

  82. Temas Gıda

  83. Doğkar Gıda Maddeleri

  84. Pek Dondurulmuş Gıda

  85. As Ofis Damızlık Yumurta

  86. Özova Tarım

  87. Özlem Tarım Ürünleri

  88. Sector Tarım

  89. Kuzuoğlu Su Ürünleri

  90. Beyoğlu Çikolata

  91. Panda Alüminyum

  92. Proline PVC Plastik

  93. Sönmez Global Plastik

  94. Separ Plastik

  95. Çimstone İnşaat Malzemeleri

  96. Arkoz Madencilik

  97. Özseç Beton Madencilik

  98. Asos Proses Makine

  99. Gümüşoğlu Tekstil

  100. Sapro Temizlik Ürünleri

  101. Zebrano Mobilya Teknolojileri

  102. Club Jolly Turizm

  103. Odeon Turizm İşletmeciliği

  104. Anemon Turizm

  105. Esasburda Turizm

  106. Güllük Mandalya Turizm

  107. İDC Liman İşletmeleri

  108. Termopet Akaryakıt

  109. NMT Lojistik

  110. Akademi Çevre Entegre Atık

  111. Deba Atık Yönetimi

  112. Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm

  113. Kisan İnşaat Mühendislik

  114. Aksam Otogong

  115. Sanat Ambalaj

  116. İz Baskı

  117. Parteks Kağıt Endüstrisi

  118. Divapan Entegre Ağaç Panel

  119. İstinyepark GYO

  120. Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım

  121. Oğuzata GYO

  122. Ral GYO

  123. Başakkent GYO

  124. Selectum GYO

  125. IC GYO

  126. Mar GYO

  127. Dağ GYO

  128. İON Kentsel GYO

  129. Babacan GYO

  130. Zen GSYİH

  131. Başakkent GSYO

  132. İhlas GSYO

  133. Koray GSYO

  134. Ekol GSYO

  135. Tera GSYO

  136. SUSTAIN TECH GSYO

 