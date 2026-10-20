Borsa İstanbul'da 14 şirketin fiili dolaşım oranı değişiyor

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Borsa İstanbul, 14 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarının (FDPO) değiştirileceğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, güncellenen oranlar 21 Ekim 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

Hangi şirketlerin fiili dolaşım oranları değişiyor?

Borsa İstanbul'un açıkladığı yeni oranlara göre, Big Medya Teknoloji'nin (BIGTK) fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 30, Dagi Giyim'in (DAGI) yüzde 33, Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) yüzde 33, Eczacıbaşı Yatırım Holding'in (ECZYT) yüzde 17 ve Ekim Turizm'in (EKIM) yüzde 14 olacak.

Enda Enerji Holding'in (ENDAE) fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 23, Güler Yatırım Holding'in (GLRYH) yüzde 71, Garanti Yatırım Ortaklığı'nın (GRNYO) yüzde 86 ve Kalekim'in (KLKIM) yüzde 25 olarak uygulanacak.

Ayrıca Kardemir'in B grubu payları (KRDMB) için yüzde 87, Manas Enerji Yönetimi (MANAS) için yüzde 64, Özata Denizcilik (OZATD) için yüzde 16, Sanifoam (SANFM) için yüzde 45 ve Teknika Plastik (TKNKA) için yüzde 20 fiili dolaşım oranı kullanılacak.

Böylece toplam 14 şirketin yeni fiili dolaşım oranları 21 Ekim itibarıyla endeks hesaplamalarına yansıtılacak.

Fiili dolaşım oranı nedir, neden önemli?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin toplam payları içerisinde piyasada serbestçe alınıp satılabilen payların oranını ifade ediyor.

Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında dikkate aldığı bu oran, şirketlerin ilgili endekslerdeki ağırlıklarını etkileyebiliyor. Dolayısıyla fiili dolaşım oranlarındaki güncellemeler, şirketlerin endeks hesaplamalarına esas alınan piyasa değerlerinde ve endeks ağırlıklarında değişikliğe yol açabiliyor.