Borsa İstanbul'da 14.600 barajı hacimle aşıldı: İki günlük düşüş sadece bir soluklanma mıydı?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ilk iki gününde yaşanan geri çekilmenin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Endeksin dünü %0,95 yükselişle 14.610 puandan tamamladığını belirten Ecrin Şark, hafta başındaki kayıpları ana trendin bozulmasından ziyade bir soluklanma ve kar satışı olarak yorumladığını ifade etti ve gün boyunca alıcıların kontrolünde bir seans izlendiğini ve endeksin açılış seviyesinin altına neredeyse hiç inmediğini vurguladı.

Yükselişin arkasındaki en önemli teknik dinamiklerden birinin işlem hacmi olduğunu kaydeden Şark, dün gerçekleşen 220 milyar liralık hacmin haftanın en yüksek seviyesi olduğunu dile getirdi. Hafta başındaki yüksek hacimli satışların ardından, dünkü yükseliş gününde daha yüksek bir hacimle alımların gelmesini oldukça değerli bir teknik gösterge olarak nitelendirdi.

Bankacılık lokomotif oldu, teknoloji negatif ayrıştı

Sektörel bazda bakıldığında yükselişin genele yayıldığı görülürken, bankacılık endeksinin %1,99 artışla endeksi sırtladığı belirtildi. Merkez Bankası'nın fonlama maliyetindeki düşüşün bankaları desteklediğini ifade eden Şark; hizmet, sınai, BIST 50 ve BIST 30 endekslerindeki yükselişlerin de alımların genele yayıldığını kanıtladığını söyledi. Küresel tarafta ise ABD-İran diplomatik temasları ve brent petroldeki %2'lik toparlanmanın piyasalardaki risk iştahını desteklediğini ekledi.

Buna karşın, küresel taraftaki satış baskısı ve bilanço beklentileri nedeniyle teknoloji endeksinin dün %1,43 düşerek negatif ayrıştığını ve günün en düşüğünden kapattığını belirten analist, bu zayıflığın göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Teknik seviyeler: 14.700 seviyesi kritik eşik

Endeksin hem kısa hem de uzun vadeli ortalamalarının üzerinde seyretmesiyle ana trenddeki bozulmanın olmadığını belirten Ecrin Şark, teknik olarak 14.600 seviyesinin üzerinde ilk kez gerçekleşen günlük kapanışın oldukça pozitif olduğunu söyledi. Ancak asıl kritik eşiğin 14.700 puan olduğunu vurgulayan Şark, bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanışlar görülmesi durumunda yukarı yönlü hareketin yeni bir aşamaya geçeceğini ifade etti.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde sırasıyla 14.730, 14.850 seviyeleri ve psikolojik sınır olan 15.000 puanın takip edileceğini belirten analist, buranın üzerinde mayıs zirvesi olan 15.200 bölgesinin yeniden konuşulabileceğini kaydetti. Olası geri çekilmelerde ise ilk destek seviyelerinin 14.515 ve 14.480 olduğunu belirterek, bu seviyelerin altına sarkılması durumunda 14.400 - 14.340 bölgesinin ve ardından 14.180 desteğinin takip edileceğini paylaştı.