Borsa İstanbul'da 18 hissenin fiili dolaşım oranı değişti

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Borsa İstanbul, 18 şirketin paylarında endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarını (FDPO) güncelledi.

Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, belirlenen yeni oranlar 7 Ekim 2026'dan itibaren endeks hesaplamalarında kullanılmaya başlanacak.

18 hissenin oranı güncellendi

Yeni düzenlemeye göre A1 Capital Yatırım'ın fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 31, Anadolu Grubu Holding'in yüzde 29, Akçansa'nın yüzde 6, Akfen GMYO'nun yüzde 40 ve Avrasya GMYO'nun yüzde 62 olarak belirlendi.

Batıçim Çimento'nun fiili dolaşım oranı yüzde 20, Çimsa'nın yüzde 36, Erbosan'ın yüzde 70, Escar Filo'nun yüzde 14, Horoz Lojistik'in ise yüzde 19 olacak.

İş Finansal Kiralama için yüzde 30, İş Girişim Sermayesi için yüzde 47, Kuyaş Yatırım için yüzde 81 ve LDR Turizm için yüzde 18 fiili dolaşım oranı uygulanacak.

Odine Teknoloji'nin fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 18, PC İletişim Medya'nın yüzde 33, Sanifoam Endüstri'nin yüzde 50 ve Turcas Holding'in yüzde 23 olarak belirlendi.