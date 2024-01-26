Borsa İstanbul'da 3 ayın zirvesi

Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazanarak 8346 puandan tamamlarken; haftanın son işlem gününde 8347 puana kadar yükseldi ve böylelikle 12 Ekim 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Borsa İstanbul tarihi zirvesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puana yükselerek görmüştü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 110 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,89 ile iletişim, tek gerileyen ise 0,44 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8350 seviyesi direnç, 8200 ve 8100 puan destek konumunda bulunuyor.

Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı

Küresel pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyallerin ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminlerin yeniden güç kazandığını dile getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artarken, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 2,9 ile Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Kişisel gelir ve harcamalar verilerinden gelen karışık sinyallere karşın çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın bankaya faiz indirimleri için olanak tanıyabileceğini belirten analistler ancak Fed'in enflasyonun gidişatına dair daha fazla kanıta ihtiyacı olabileceğini söyledi.

Haftaya bu gelişmeler önemli olacak

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, ABD'de açıklanacak istihdam raporu, ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon ile Almanya'da enflasyonun piyasaların odağında bulunacak.